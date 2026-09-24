Gia Lai tạm dừng khai thác cát lòng sông để ứng phó thiên tai

Theo đó, đối với các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định trước khi sắp xếp), hoạt động khai thác cát lòng sông được thực hiện từ ngày 1/1 đến hết ngày 15/9 hằng năm.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ một vụ khai thác cát trái phép vào tháng 12/2025 (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Từ ngày 16/9 đến ngày 31/12, các doanh nghiệp phải dừng khai thác. Trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 30/9, doanh nghiệp phải hoàn thành việc thanh thải dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông.

Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết, nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động thanh thải dòng chảy để khai thác cát trái phép.

Còn đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực phía Tây tỉnh (tỉnh Gia Lai trước khi sắp xếp), doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng sông theo thời gian quy định tại giấy phép khai thác. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện thanh thải dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông cũng không được lợi dụng để khai thác cát trái phép trong thời gian tạm ngừng.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp lập phương án quan trắc, đánh giá mức độ bồi tụ tại khu vực khai thác trước mùa mưa và trước thời điểm hoạt động khai thác trở lại sau mùa mưa. Đồng thời, lập bản đồ đáy sông tại khu vực khai thác và khu vực lân cận, xác định trữ lượng cát bồi đắp để gửi cơ quan có thẩm quyền theo dõi, quản lý theo quy định.

Trước khi hoạt động khai thác trở lại, nếu thời hạn khai thác theo giấy phép còn hiệu lực, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh thông qua Sở Công thương và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát.

UBND các xã, phường có mỏ cát được yêu cầu tổ chức kiểm tra, giám sát việc tạm ngừng khai thác cát trong mùa mưa, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Đối với các mỏ cát lòng sông được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương khai thác trong mùa mưa, doanh nghiệp phải thực hiện theo phương án ứng phó thiên tai đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, thẩm định.