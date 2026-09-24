Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng E10 RON 95 lên 27.087 đồng/lít

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Chiều 24/9, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 1.260 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.450 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.390 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.080 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng tiếp 550 đồng/lít lên 30.490 đồng/lít, dầu mazut tăng 280 đồng/lít lên mức 19.470 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 3 phiên tăng liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 17/9), giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.687 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.392 đồng/lít; Trung Quốc: 33.719 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.087 đồng/lít.

- Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 39.141 đồng/lít; Lào: 42.336 đồng/lít; Trung Quốc: 30.626 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 30.497 đồng/lít.