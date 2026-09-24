Ra quân thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về xây dựng giao thông nông thôn

Lãnh đạo xã Ninh Thạnh Lợi, đại diện ấp Kos Thum và người dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 3 tuyến đường.

Tại lễ ra quân, xã Ninh Thạnh Lợi chính thức khởi công 3 tuyến đường giao thông nông thôn trọng điểm, gồm: đường Kênh Tà Hong (ấp Kos Thum), đường bờ Đông Kênh Xã Sang và đường Kênh 9.000 (cùng thuộc ấp Cai Giảng).

Ba tuyến đường có tổng chiều dài 5.042 m, tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn trong đi lại, giao thương hàng hoá, phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dự án thi công tuyến đường Kênh Tà Hong, đoạn từ cầu Út Bạch đến chùa Kos Thum, với mặt đường bê tông rộng từ 2 - 3,5 m.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, UBND xã Ninh Thạnh Lợi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi, nhấn mạnh: “Xây dựng giao thông nông thôn không chỉ là việc của chính quyền mà phải trở thành việc chung của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư và của từng người dân trên địa bàn”.

Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi, phát động ra quân xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Để các công trình triển khai thuận lợi, lãnh đạo UBND xã mong muốn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong việc hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu và bàn giao mặt bằng thi công. Việc khởi công 3 tuyến đường nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các tuyến đường tiếp theo.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng và đơn vị thi công nhanh chóng điều động phương tiện, nhân lực, vật tư, bắt tay vào công việc, quyết tâm bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công trình.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, xã Ninh Thạnh Lợi sẽ đầu tư xây dựng 41 tuyến đường nội bộ trên địa bàn, với tổng chiều dài khoảng 171 km, chia thành 2 giai đoạn.

Nguồn vốn thực hiện được huy động từ 3 nguồn chính, gồm: vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, huy động sức dân và nguồn lực xã hội hoá.