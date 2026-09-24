Hà Nội: Thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân từ ngày 27/9

Việc thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân được thực hiện trong 6 tháng.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, việc thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân được thực hiện trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Cụ thể, đối với làn đường dành cho ô-tô sát dải phân cách giữa (làn số 1), tốc độ tối đa cho phép được điều chỉnh từ 90km/giờ xuống 80km/giờ theo cả hai chiều di chuyển trên cầu.

Đối với hai làn đường dành cho ô-tô còn lại (làn số 2 và làn số 3), tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 80km/giờ. Làn đường dành cho xe máy và xe đạp (làn số 4) tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40km/giờ.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông qua cầu Nhật Tân chấp hành hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu, vạch sơn trên mặt đường; chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện.

Để phục vụ phương án thí điểm, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao triển khai sơn bổ sung vạch xác định khoảng cách xe trên đường (vạch 7.8) tại các làn ô-tô theo cả hai hướng di chuyển, đồng thời lắp đặt biển báo khoảng cách. Các hạng mục này phải hoàn thành trước ngày 27/9/2026.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng phối hợp Trung tâm Điều khiển giao thông, Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận, bảo đảm phù hợp phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh.

Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp. Lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường hướng dẫn phân luồng, nhất là trong thời gian đầu thực hiện, đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, dừng, đỗ xe trái phép hoặc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến và tại các nút giao. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện về khoảng cách an toàn giữa các xe và chủ động điều chỉnh tốc độ khi lưu thông qua cầu.

Ủy ban nhân dân các phường Phú Thượng, Tây Hồ và xã Vĩnh Thanh có trách nhiệm phối hợp lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến; kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và tuyên truyền phương án thí điểm đến người dân.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân được triển khai trên địa bàn các phường Phú Thượng, Tây Hồ và xã Vĩnh Thanh, với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc và làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông trên tuyến.