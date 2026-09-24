Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1. (Ảnh: CTV)

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1 là công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh trung du và miền núi phía bắc.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ có tổng chiều dài 77km, tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Các khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu thi công.

Trong các gói thầu dự kiến hoàn thành năm 2026, đã có 2 gói thầu hoàn thành; các gói còn lại đang được tập trung thi công. Đối với Nhóm gói thầu số 19, 20, 21, 22, 23 và 24, các hạng mục nền đường cơ bản hoàn thành; 16/16 cầu trên tuyến chính cơ bản hoàn thành.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nghe báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1. (Ảnh: CTV)

Nhiều hạng mục mặt đường, hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh và công trình phụ trợ đang được khẩn trương hoàn thiện. Hiện các nhà thầu tổ chức hơn 76 mũi thi công, huy động gần 500 thiết bị, máy móc và khoảng 600 nhân lực trên công trường. Giá trị xây lắp đạt hơn 4.132 tỷ đồng, bằng 84,98% giá trị hợp đồng.

Về vốn, tổng kế hoạch vốn được giao cho dự án là hơn 8.383 tỷ đồng; lũy kế giải ngân từ khi khởi công đạt hơn 7.089 tỷ đồng, bằng 84,56% kế hoạch.

Đối với đoạn tuyến qua tỉnh Hà Giang cũ, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được tháo gỡ. Dự án gồm 9 gói thầu xây lắp, đã triển khai thi công toàn bộ 9 gói, giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 3.033 tỷ đồng, bằng 85% giá trị hợp đồng; lũy kế giải ngân đạt hơn 3.945 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch vốn.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án còn gặp một số khó khăn. Giá xăng dầu, nhựa đường và một số nguyên, nhiên vật liệu tăng cao làm gia tăng chi phí vận chuyển, giá thành xây dựng, ảnh hưởng đến năng lực tài chính của nhà thầu. Thời tiết mưa lớn kéo dài cũng tác động trực tiếp đến việc tổ chức thi công, nhất là tại những khu vực địa hình phức tạp.

Đối với Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn hoàn chỉnh), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, hiện nay Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 5.900 tỷ đồng, nhằm nâng cấp đoạn tuyến dài 64,5km từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe. Tuy nhiên, dự án hiện chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai các bước tiếp theo.

Tại buổi kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; qua đó nâng cao tỷ lệ giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 để triển khai Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn hoàn chỉnh), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; đồng thời tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung cao nhất cho công tác thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng; rà soát từng gói thầu, hạng mục, nhất là những gói thầu chậm tiến độ để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung cao nhất cho công tác thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng. (Ảnh: CTV)

Các đơn vị chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đối với những hạng mục đủ điều kiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng, bảo đảm an toàn trong thi công; xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết yêu cầu bổ sung nguồn lực đối với các nhà thầu chậm tiến độ.

Bộ trưởng yêu cầu tỉnh đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, giải ngân; chủ động tháo gỡ vướng mắc, phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện thủ tục, bố trí nguồn vốn cho giai đoạn hoàn chỉnh, phấn đấu sớm đưa đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.