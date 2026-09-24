Xã Vĩnh Thuận thành lập mới 8 chi bộ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thuận Võ Văn Kiệu trao quyết định chỉ định Bí thư các chi bộ mới thành lập.

Sáng 24/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời thành lập mới 8 chi bộ trực thuộc.

8 chi bộ gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thuận trao các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.