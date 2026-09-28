Giám sát việc học và làm theo Bác ở phường An Lộc

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Duyên

Sau khi đại diện Đảng ủy phường An Lộc và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường báo cáo về các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát và các ý kiến trao đổi tại buổi giám sát, đồng chí PhóTrưởng đoàn giám sát ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường. Nổi bật là Đảng ủy phường đã ban hành 4 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo phường trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Duyên

Việc triển khai chuyên đề năm 2026 được thực hiện nghiêm túc. Điểm đáng ghi nhận là Đảng ủy bước đầu chuyển việc học Bác thành những nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, phường lựa chọn 32 nội dung, phần việc trọng tâm; các tổ chức Đảng đăng ký 40 mô hình mới gắn với phong trào Dân vận khéo.

Nhiều mô hình hướng trực tiếp về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân. Trong 8 tháng của năm 2026, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 103 cuộc tuyên truyền với 8.471 lượt người tham dự; vận động xây dựng 10 căn nhà trị giá hơn 800 triệu đồng. Đặc biệt, việc học và làm theo Bác đã được thể hiện bằng kết quả giải quyết việc khó. UBND phường vận động 33 hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện công trình đường dây 110kV; công trình hoàn thành, đóng điện sớm hơn kế hoạch 1 ngày.

Các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Duyên

Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,9%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%. Đây là những kết quả cụ thể để đánh giá việc học và làm theo Bác gắn với phục vụ nhân dân.

Về vai trò người đứng đầu, Đoàn ghi nhận đồng chí Bí thư Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung giám sát; chú trọng giữ gìn đoàn kết, sâu sát cơ sở, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền và quan tâm những vấn đề nhân dân đặt ra. Trong 8 tháng của năm 2026, phường tổ chức 207 buổi tiếp công dân, tiếp 139 lượt người; tiếp nhận 68 đơn kiến nghị, phản ánh và đã giải quyết, trả lời 45 đơn thuộc thẩm quyền.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Lộc khẩn trương cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" thành việc làm cụ thể ở phường. Từng cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên phải xác định rõ việc cần làm, vấn đề cần giải quyết và kết quả phải đạt. Trọng tâm là những việc liên quan trực tiếp đến người dân, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương và chất lượng phục vụ nhân dân. Gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; rà soát các nhiệm vụ, nội dung trọng tâm đã đăng ký, xác định rõ việc đã hoàn thành, việc còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm. Nâng cao thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ....

Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường phải trực tiếp theo dõi những việc khó, việc phức tạp; việc thuộc thẩm quyền thì phải quyết, việc cần phối hợp thì phải chủ động phối hợp, việc vượt thẩm quyền thì phải báo cáo và theo dõi đến cùng.