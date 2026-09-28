Khoảnh khắc cổng làng đổ sập, bé trai lớp 3 bị đứt lìa cánh tay

Chiều 28/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết khoảng 13h20 cùng ngày, một vụ tai nạn xảy ra tại thôn Hương Phong khiến một học sinh lớp 3 bị thương nặng.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hương Khê, trước đó một xe cẩu di chuyển qua khu vực cổng làng và xảy ra va chạm. Sau đó, phần cổng được xây dựng bằng bê tông cốt thép bất ngờ đổ xuống đường.

Đúng lúc này, chị L.T.G. (38 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là N.Đ.T., học sinh lớp 3, đi qua. Cả hai bị ảnh hưởng bởi vụ sập, chiếc xe máy cùng cháu bé bị vùi dưới các mảng bê tông và đất đá.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân gần hiện trường nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với lực lượng chức năng tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài. Cháu T. sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân trí.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết, cháu T. bị thương rất nặng, trong đó bị đứt lìa một cánh tay và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị. Người mẹ may mắn không bị thương.

Hình ảnh từ đoạn clip tại hiện trường cho thấy khu vực cổng làng có nhiều người qua lại. Một số trẻ em cũng đang ở gần khu vực này khi phần cổng bất ngờ đổ xuống.

Theo lãnh đạo địa phương, chiếc xe cẩu liên quan đến vụ việc thuộc một doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên địa bàn xã. Bước đầu, chính quyền cho biết phương tiện này không được phép lưu thông qua khu vực cổng làng.

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ va chạm, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.