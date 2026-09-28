Triều cường vượt báo động III, Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường

Giao thông hỗn loạn tại ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ - Trần Việt Châu tối 28/9 khi triều cường lên cao. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đặc biệt, tình trạng ngập xảy ra vào đầu giờ sáng và giờ tan tầm, khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc, có người bị ngã khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước.

Theo số liệu quan trắc, lúc 5 giờ 30 phút ngày 28/9, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,23 m, vượt báo động III 0,23 m. Nước sông dâng cao tràn vào nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa, khu vực chợ Bình Thủy và đường vào khu hành chính phường Bình Thủy. Nhiều đoạn đường thấp trũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển, nhất là trong thời điểm bắt đầu ngày làm việc đầu tuần.

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết, phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ tối 28/9. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tại các tuyến đường bị ngập, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, dò dẫm tìm lối đi, trong khi một số xe máy bị chết máy khi cố vượt qua những đoạn nước sâu. Người điều khiển phương tiện phải tránh những khu vực ngập nặng, tìm đường vòng hoặc chờ nước rút mới tiếp tục hành trình. Tình trạng ngập cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại nơi mặt đường không còn nhìn rõ do nước bao phủ.

Đến chiều tối cùng ngày, triều cường tiếp tục dâng cao vào khoảng 17 giờ, kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trở lại, gây cảnh ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm. Đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư Mậu Thân đến đường Cách Mạng Tháng Tám, ngập sâu, đặc biệt tại khu vực giao với đường Trần Việt Châu. Nhiều phương tiện không thể lưu thông bình thường, phải giảm tốc độ hoặc dừng lại, khiến giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Triều cường vượt báo động III gây ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại các điểm ngập để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển, duy trì hoạt động đến gần 20 giờ. Do đường Nguyễn Văn Cừ ngập sâu, các phương tiện từ hướng đường Trần Việt Châu được hướng dẫn rẽ phải ra đường Cách Mạng Tháng Tám, sau đó quay đầu để tránh khu vực ngập và hạn chế ùn tắc. Lực lượng bảo vệ dân phố cùng người dân địa phương cũng tích cực tham gia hướng dẫn giao thông, hỗ trợ những trường hợp phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Chị Nguyễn Ngọc Tú (26 tuổi), nhân viên một cửa hàng trên đường Ngô Quyền, cho biết tan ca lúc 17 giờ 30 phút, chị dự định trở về nhà ở khu vực cồn Khương theo hướng đường Trần Việt Châu. Tuy nhiên, khi đến đường Nguyễn Văn Cừ, nhận thấy nước ngập quá sâu, lo ngại xe máy bị chết máy giữa đường nên chị quyết định dừng lại, chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển.

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ bị ngập khi triều cường vượt báo động III tối 28/9. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Chị Tú cho biết trước khi tan ca đã nghe thông tin đường Cách Mạng Tháng Tám bị ngập nên chủ động lựa chọn tuyến đường khác để về nhà. Tuy nhiên, tình trạng ngập sâu tại đường Nguyễn Văn Cừ khiến phương án này cũng không khả thi. Trong khi nhiều phương tiện nối đuôi nhau tìm đường tránh, chị Tú đành kiên nhẫn chờ đợi, bởi nếu cố vượt qua đoạn ngập, chiếc xe máy với phần ống xả thấp hơn mực nước có thể bị hư hỏng hoặc gặp sự cố giữa dòng phương tiện đông đúc.

Cũng gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực ngập, anh Kim Chanh Dara (48 tuổi, ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, hằng ngày, khoảng 17 giờ, anh chạy xe sang Cần Thơ thu gom thức ăn thừa tại các quán ăn để mang về nuôi gà, vịt. Công việc này đòi hỏi anh phải di chuyển thường xuyên giữa hai địa phương, trong đó những ngày mưa lớn, triều cường dâng cao thường gây trở ngại đáng kể.

Giao thông hỗn loạn tại ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ - Trần Việt Châu tối 28/9 khi triều cường lên cao. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Chiều 28/9, dù đã xuất phát như thường lệ, đến gần 20 giờ, anh Dara vẫn chưa thể đến địa điểm lấy thức ăn do nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc. Trên xe, anh chở theo những chiếc thùng dung tích khoảng 30 lít để đựng thức ăn thừa. Lo ngại phương tiện chết máy khi chở hàng nặng qua dòng nước sâu, anh phải thận trọng tìm đường di chuyển, đồng thời tính đến việc tạm ngừng công việc trong những ngày triều cường tiếp tục dâng cao.

Anh Dara chia sẻ, nước ngập sâu trong khi các thùng thức ăn trên xe khá nặng, nếu xe chết máy giữa đường sẽ rất khó xoay xở, nhất là khi không có phương tiện hỗ trợ. Vì vậy, trong những ngày tới, anh dự định nghỉ ở nhà, chờ đợt triều cường kết thúc mới tiếp tục sang Cần Thơ thu gom thức ăn. Việc tạm ngừng công việc tuy ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày nhưng là giải pháp cần thiết để bảo đảm an toàn khi giao thông còn diễn biến phức tạp.

Tan ca từ 17 giờ 30, em Nguyễn Ngọc Tú vẫn đỗ xe trên đường Nguyễn Văn Cừ chờ nước rút để về nhà ở Cồn Khương lúc hơn 19 giờ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Không chỉ những tuyến đường bị ngập trực tiếp, nhiều khu vực lân cận cũng chịu ảnh hưởng do lượng phương tiện đổ dồn sang các tuyến đường cao hơn để tránh nước. Trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến ngã tư Mậu Thân - Võ Văn Kiệt, dù mặt đường không bị ngập nhưng giao thông vẫn ùn tắc cục bộ, dòng xe nối dài gần 1 km. Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm phải dừng chờ, khiến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm càng thêm khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch năm 2026 có diễn biến phức tạp, mực nước sông Hậu tăng nhanh trong những ngày cuối tháng 9. Trong bản tin ngày 26/9, cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều cao nhất của đợt có thể đạt 2,28 m vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 29/9, vượt báo động III 0,28 m. Mực nước ngày 28/9 được dự báo đạt 2,20 m, trong khi thực tế ghi nhận tại trạm Cần Thơ lúc 5 giờ 30 phút đã lên đến 2,23 m, cho thấy diễn biến triều cường cần tiếp tục được theo dõi sát.

Giao thông hỗn loạn tại ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ - Trần Việt Châu tối 28/9 khi triều cường lên cao. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Cơ quan khí tượng nhận định, mực nước sông Hậu dâng cao, kết hợp với triều cường và mưa tại chỗ có thể gây ngập sâu tại các khu vực Bình Thủy, Cái Khế; ngập cục bộ tại Ninh Kiều, Cái Răng cùng một số vùng trũng thấp và khu vực ngoài đê bao. Sau đỉnh triều dự kiến ngày 29/9, mực nước có xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao, với đỉnh triều ngày 30/9 dự báo đạt 2,23 m, ngày 1/10 khoảng 2,13 m và ngày 2/10 khoảng 2,08 m.

Để ứng phó với các đợt triều cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng đã ký công văn đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2026, theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy văn, chủ động phương án ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo những tình huống vượt khả năng xử lý.