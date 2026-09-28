TP Hồ Chí Minh: Quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 28/9/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trọng tâm tìm kiếm được thực hiện tại rãnh số 2, Khu A; đồng thời phạm vi khảo sát, đào tìm tiếp tục được mở rộng tại Khu B.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã đào, xử lý hơn 300m³ đất. Qua quá trình tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng đã phát hiện và quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ. Các phần hài cốt được thu thập cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình, phục vụ việc bảo quản, xác minh và thực hiện các bước tiếp theo.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động ba máy cuốc, một xe ben và hai xe tải có tải trọng 3,5 tấn. Các phương tiện cơ giới được sử dụng để đào, bóc tách từng lớp đất, vận chuyển đất ra khỏi khu vực tìm kiếm và tạo điều kiện cho lực lượng chuyên môn kiểm tra kỹ hiện trường.

Cán bộ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ kiểm tra kỹ từng lớp đất và dấu hiệu phát hiện tại hiện trường.

Việc sử dụng máy móc được thực hiện thận trọng, có sự phối hợp giữa người điều khiển phương tiện và cán bộ trực tiếp quan sát. Khi phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt hoặc di vật, hoạt động cơ giới được điều chỉnh để lực lượng chuyên môn tiến hành đào tìm thủ công, hạn chế tác động đến hài cốt và những hiện vật còn lại trong lòng đất.

Đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cho biết, địa bàn tìm kiếm rộng, khối lượng đất cần xử lý lớn, trong khi dấu tích tại nhiều vị trí đã thay đổi theo thời gian, vì vậy lực lượng làm nhiệm vụ phải vừa bảo đảm tiến độ, vừa kiểm tra kỹ từng khu vực. Việc phát hiện thêm một bộ hài cốt tiếp tục củng cố cơ sở để đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót những vị trí có dấu hiệu liên quan.

Máy móc được huy động đào, vận chuyển đất, phục vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A và Khu B.

Theo đó, công tác tìm kiếm được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các lực lượng tiếp tục phối hợp rà soát tài liệu, đối chiếu thông tin và kiểm tra thực địa. Mỗi dấu hiệu phát hiện tại hiện trường đều được ghi nhận, đánh giá kỹ trước khi tổ chức đào tìm hoặc mở rộng phạm vi khảo sát.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 299 bộ hài cốt có di vật được phát hiện kèm theo, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh. Trong số 666 bộ hài cốt đã phát hiện, có 633 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại các vị trí riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại tám vị trí mộ tập thể, gồm hai vị trí thuộc Khu A và sáu vị trí thuộc Khu B.

Đến hết ngày 28/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ.

Khối lượng hài cốt được phát hiện cho thấy phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên còn nhiều nội dung cần tiếp tục rà soát. Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quy tập, đơn vị chuyên môn và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm mọi vị trí nghi vấn đều được kiểm tra đầy đủ.

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện để tìm kiếm tại các khu vực đã xác định. Công tác quy tập được thực hiện trên tinh thần khẩn trương, thận trọng và tôn kính, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã hy sinh.