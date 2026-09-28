Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet (Lào) tiếp Tổng Lãnh sự Thái Lan chào từ biệt

Toàn cảnh cuộc gặp giữa Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng và Tổng Lãnh sự Thái Lan Patt Padhamachit tại Savannakhet. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng chúc mừng Ngài Patt Padhamachit đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Savannakhet, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc tăng cường quan hệ và hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại địa bàn.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan vừa qua.

Tổng Lãnh sự Patt Padhamachit cảm ơn Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã luôn phối hợp, hỗ trợ và dành những tình cảm tốt đẹp trong suốt thời gian ông công tác tại địa bàn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng và Tổng Lãnh sự Patt Padhamachit tại cuộc gặp. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Ông chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp trong thời gian công tác tại Savannakhet, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi, giao lưu và phối hợp giữa các cơ quan đại diện Việt Nam và Thái Lan tại địa bàn. Ông tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong thời gian tới.

Là địa bàn quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, các tỉnh Trung Lào có vai trò kết nối Lào với các địa phương của Việt Nam và Thái Lan. Tăng cường kết nối thương mại, đầu tư và du lịch giữa các địa phương trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ba nước.

Thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Savannakhet duy trì quan hệ phối hợp, trao đổi thường xuyên; tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và hoạt động cộng đồng trên địa bàn. Hai bên đánh giá cao tinh thần hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại khu vực.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam -Thái Lan. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Savannakhet)

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng chúc Ngài Patt Padhamachit sức khỏe, thành công và tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí chân thành, gần gũi, thể hiện tình cảm, sự phối hợp tốt đẹp giữa hai cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và Thái Lan tại Savannakhet.