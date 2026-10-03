Xã Sóc Sơn thành lập 5 phòng chuyên môn

Theo đó, tại Kỳ họp thứ Năm của HĐND xã Sóc Sơn khoá II, các đại biểu HĐND xã đã thống nhất quyết nghị việc tổ chức lại 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã.

Trụ sở HĐND - UBND xã Sóc Sơn. Ảnh: CTV

Cụ thể gồm, Văn phòng HĐND và UBND: Phụ trách lĩnh vực văn phòng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác đối ngoại địa phương.

Phòng Nội vụ - Tư pháp: Phụ trách lĩnh vực Nội vụ; Tư pháp; Dân tộc, tôn giáo. Phòng Kinh tế: Phụ trách lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch; Công thương; Khoa học và Công nghệ.

Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường: Phụ trách lĩnh vực Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường. Phòng Văn hóa - Xã hội: Phụ trách lĩnh vực Giáo dục; Văn hóa - Thể thao và du lịch; Y tế.

Việc chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, con dấu, tài chính, tài sản, trụ sở làm việc, chương trình, dự án, hợp đồng và các quyền, nghĩa vụ có liên quan giữa các cơ quan được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, công khai, không để thất thoát, lãng phí.

Các cơ quan sau thành lập, tổ chức lại kế thừa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan chuyển giao đối với các hồ sơ, thủ tục hành chính, chương trình, dự án, hợp đồng và công việc đang thực hiện thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được tiếp nhận.

Văn bản, quyết định, giấy phép và kết quả giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày cơ quan mới chính thức hoạt động tiếp tục có giá trị theo thời hạn và phạm vi đã được xác định, trừ trường hợp bị sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc thu hồi theo quy định của pháp luật.

HĐND xã Sóc Sơn cũng nhấn mạnh: Việc thành lập, tổ chức lại cơ quan không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp lại hồ sơ đã được tiếp nhận hợp lệ.

UBND xã Sóc Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

HĐND xã Sóc Sơn khóa II cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sóc Sơn và các tổ chức chính trị tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.