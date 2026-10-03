Khởi tố 6 đối tượng buôn bán, tàng trữ gần 900 cây thuốc lá nhập lậu

Các đối tượng buôn bán, tàng trữ 876 cây thuốc lá nhập lậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm: Trần Công Đức (65 tuổi), Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi), Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi), Phạm Thị Na (36 tuổi), cùng trong một gia đình, trú tại tỉnh Đắk Lắk và Đinh Ngọc Cường (32 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Cẩm Huyên (20 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các cửa hàng và kho hàng của gia đình ông Đức tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, tương đương 8.760 bao.

Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá trên từ nhiều nguồn khác nhau, đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời. Qua đấu tranh, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số thuốc lá trên do Cường và Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý những người có liên quan theo quy định./.