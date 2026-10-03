Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống mua bán người năm 2026, từ ngày 1/7 đến 30/9/2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới, biển và hải đảo. Toàn lực lượng tổ chức hơn 11 nghìn buổi tuyên truyền, thu hút gần 250 nghìn lượt người tham gia; tuyên truyền tại khu vực cửa khẩu, qua hệ thống loa phát thanh, phát hơn 25 nghìn tờ rơi và tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ nắm địa bàn. Trong đấu tranh chuyên án, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 24 vụ với 21 đối tượng, giải cứu, hỗ trợ 40 nạn nhân. Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với lực lượng Công an, các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật các nước có chung đường biên giới tiếp tục được tăng cường...

Hội nghị được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai Kế hoạch 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Theo đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát, từng bước làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Kế hoạch đặt mục tiêu hằng năm giảm ít nhất 5% số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy. Phấn đấu đạt 50% số xã, phường, đặc khu không có ma túy; 100% đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện, triệt phá. Đến năm 2030 xây dựng 426/447 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới đạt tiêu chí không có ma túy...

Đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, hiện nay, tình hình tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Trong đó, chú trọng triển khai thực chất kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần kiểm soát tội phạm ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.