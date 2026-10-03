Bắt giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 3/10, lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã dẫn giải phương tiện ĐT-93686-TS cùng thuyền trưởng, thuyền viên và hàng hóa về cảng Hải đoàn để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Tổ công tác Biên đội IV/26, Hải đoàn Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra phương tiện ĐT-93686-TS.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2/10, tại khu vực biển thuộc TPHCM, Tổ công tác Biên đội IV/26, Hải đoàn Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra phương tiện ĐT-93686-TS do ông Võ Thanh Phong (45 tuổi, trú tại Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 5 người. Qua kiểm tra, ông Võ Thanh Phong chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo quy định.

Kiểm tra hàng hóa trên phương tiện, ông Phong khai nhận đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, chưa xác định chất lượng. Tuy nhiên, ông Phong không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số dầu DO nói trên.

Phương tiện ĐT-93686-TS vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, chưa xác định chất lượng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời dẫn giải phương tiện ĐT-93686-TS cùng người và hàng hóa về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.