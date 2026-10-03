Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở ngân hàng

Nội dung thực tập gồm xử lý tình huống giả định xảy ra cháy, nổ tại trụ sở ngân hàng.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ triển khai báo động, hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn; đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, tổ chức cứu người bị nạn và bảo vệ tài sản. Các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương án.

Các tình huống được xử lý đúng yêu cầu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia thực tập.

Nhân viên Agribank Đầm Dơi thực tập sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phun nước khống chế đám cháy.

Thực tập hỗ trợ nạn nhân thoát khỏi khu vực xảy ra cháy.

Theo ông Hồ Thanh Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Đầm Dơi, hoạt động thực tập giúp cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, nhất là kỹ năng thoát nạn, cứu người và bảo vệ tài sản.

Ông Hồ Thanh Thảo cho biết, thời gian tới, Agribank Đầm Dơi tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tập huấn, kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng./.