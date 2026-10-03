Cục Thuế hướng dẫn sử dụng chức năng Thư ngỏ và gửi phản hồi khi có dấu hiệu bị giả mạo thành lập pháp nhân

Trong trường hợp phát hiện bị khai khống thông tin hoặc mạo danh đứng tên doanh nghiệp, người nộp thuế có thể thực hiện phản ánh trực tuyến ngay trên ứng dụng theo các bước hướng dẫn chi tiết.

Điều kiện, thông tin cần chuẩn bị

- Trước khi gửi phản hồi, người nộp thuế (NNT) cần chuẩn bị các thông tin sau:

+ Số CCCD (12 số), Họ và tên, Email, Số điện thoại liên lạc và địa chỉ cư trú hiện tại (Tỉnh/Thành phố, Xã/Phường/Đặc khu, địa chỉ chi tiết).

+ Thông tin về DN/HTX/HKD nghi ngờ bị mạo danh đứng tên (nếu đã biết): Mã số thuế của tổ chức/HKD và Tên tổ chức/HKD.

+ Nội dung phản ánh mô tả cụ thể sự việc để CQT có cơ sở tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Quy trình xem Thư ngỏ và gửi phản hồi

Bước 1: Xem Thư ngỏ khi mở ứng dụng

- Khi NNT mở ứng dụng eTax Mobile, hệ thống tự động hiển thị pop-up “THƯNGỎ” với tiêu đề “Chủ động rà soát mã số thuế – Bảo vệ quyền lợi, gỡ vướng kinh doanh”, hưởng ứng Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế – Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

- Tại đây, NNT có thể:

+ Bấm “Xem chi tiết thư ngỏ” để đọc toàn bộ nội dung thư ngỏ; hoặc

+ Bấm dấu “X” ở góc trên bên phải để đóng pop-up.

Bước 2: Xem chi tiết Thư ngỏ

- Sau khi bấm “Xem chi tiết thư ngỏ”, ứng dụng chuyển sang màn hình “Thư ngỏ” với nội dung đầy đủ, kính gửi:

+ Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

+ Cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Nội dung thư ngỏ nêu rõ trách nhiệm của NNT trong việc chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế và các thủ tục liên quan trước khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Bước 3: Xem nội dung liên quan qua mã QR và chọn Gửi phản hồi

- NNT cuộn xuống cuối trang “Thư ngỏ”, tại đây ứng dụng cung cấp mã QR để NNT quét và xem thêm các nội dung:

+ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế – Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”;

+ Tài liệu hướng dẫn NNT về hồ sơ, thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động;

+ Tài liệu phổ biến chính sách pháp luật, chế tài xử phạt nếu không thực hiện nghĩa vụ thuế khi giải thể, chấm dứt hoạt động;

+ Danh sách đầu mối công chức thuế tại cơ quan thuế các cấp.

- NNT bấm “Quay lại” để trở về màn hình trước, hoặc bấm “Gửi phản hồi” để chuyển sang màn hình khai báo phản ánh.

Bước 4: Nhập thông tin người gửi phản hồi

- Tại màn hình “Gửi phản hồi”, mục “1. Thông tin người gửi phản hồi”, NNT nhập/chọn lần lượt các thông tin bắt buộc:

+ Số CCCD (12 số);

+ Họ và tên;

+ Email;

+ Số điện thoại liên lạc;

+ Tỉnh/Thành phố (chọn từ danh sách);

+ Xã/Phường/Đặc khu (chọn từ danh sách, hiển thị sau khi đã chọn Tỉnh/Thành phố);

+ Địa chỉ cư trú (Chi tiết).

Bước 5: Chọn nội dung phản hồi

- Tại mục “2. Nội dung phản hồi”, NNT tích chọn một trong các nội dung phù hợp với trường hợp thực tế của mình:

+ Có doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh đang ở trạng thái 03 – NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST;

+ Có doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh đang ở trạng thái 06 – NNT khônghoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

+ Đang bị đứng tên doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh và có dấu hiệu bị giả mạo thành lập pháp nhân.

- Đối với trường hợp cá nhân bị lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin để đứng tên thành lập DN/HTX/HKD, NNT tích chọn nội dung thứ ba: “Đang bị đứng tên doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh và có dấu hiệu bị giả mạo thành lập pháp nhân”.

Bước 6: Khai báo tổ chức bị mạo danh và gửi phản hồi

- Sau khi tích chọn nội dung “Đang bị đứng tên doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh và có dấu hiệu bị giả mạo thành lập pháp nhân”, ứng dụng hiển thị thêm bảng khai báo tổ chức/HKD bị mạo danh, gồm:

+ MST tổ chức HKD: NNT nhập mã số thuế của DN/HTX/HKD đang bị đứng tên (nếu biết);

+ Tên tổ chức HKD: NNT nhập tên của DN/HTX/HKD tương ứng.

- Trường hợp bị mạo danh đứng tên nhiều tổ chức, NNT bấm “+ Thêm dòng” để khai báo thêm.

- Tại ô “Nội dung phản ánh” (bắt buộc), NNT mô tả chi tiết sự việc: thời điểm phát hiện, diễn biến, các bằng chứng liên quan (nếu có) để CQT có cơ sở tiếp nhận và xác minh.

- Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin, NNT bấm “Gửi phản hồi” để gửi phản ánh đến cơ quan thuế; bấm “Quay lại” nếu cần chỉnh sửa thông tin ở bước trước.