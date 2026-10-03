Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân bắt giữ đối tượng truy nã

Trước đó, theo Công an xã Tam Dương Bắc, Lâm Văn Quang bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 39 tháng tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong thời gian chờ chấp hành án, Quang bỏ trốn và bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã từ tháng 12/2024.

Đối tượng truy nã Lâm Văn Quang bị bắt giữ.

Ngày 23/9/2026, từ nguồn tin của quần chúng Nhân dân về việc phát hiện một người có đặc điểm giống đối tượng truy nã xuất hiện tại thôn Đồng Bùa, Công an xã Tam Dương Bắc nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xác minh.

Sau khi xác định chính xác đối tượng, Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các biện pháp bắt giữ. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã đã bắt giữ được đối tượng Lâm Văn Quang và hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Tập thể Công an xã và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, truy bắt đối tượng truy nã được khen thưởng.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã sau thời gian dài lẩn trốn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an xã. Đồng thời cho thấy hiệu quả phối hợp giữa công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân trong nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Ghi nhận thành tích, Chủ tịch UBND xã Tam Dương Bắc quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Công an xã Tam Dương Bắc và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, truy bắt đối tượng truy nã.

Việc kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần động viên tinh thần trách nhiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên trên địa bàn.