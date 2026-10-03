Khởi tố thêm 7 đối tượng trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ

7 đối tượng gồm: Lý Tuyết Cương (SN 1985, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ), Nguyễn Phúc Thịnh (SN 2001, ngụ phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Diệu (SN 1982, ngụ khu phố Phủ Chánh, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thái Nguyễn (SN 1985, ngụ xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ), Đỗ Văn Vũ (SN 1978, ở xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ), Trà Dắt (SN 1991, ngụ ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, TP Cần Thơ) và Cao Sang (SN 1973, ngụ khu vực 9, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Hình ảnh cắt từ video liên quan vụ việc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng: Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1984, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh) cùng Phạm Quốc Em (SN 1995, ngụ khu phố Rạch Chàm, Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); Lý Thanh Liêm (SN 2007, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ); Nguyễn Quốc Khải (SN 1988, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, TP Cần Thơ), Phạm Văn Lộc (SN 1978, ngụ khu phố Phú Chiến, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (SN 1994, ngụ đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng) và Cao Văn Vẹn (SN 2001, ngụ xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Như Báo CAND đã thông tin, lúc 18h ngày 4/6, tại trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ có tổ chức tiệc sinh nhật. Trong buổi tiệc có diễn ra những hình thức như phản ánh trên mạng xã hội. Đến gần cuối buổi tiệc, có một nhóm người tiến hành khiêng quan tài từ trong rạp tiệc đi ra ngoài đường gây mất ANTT.

Tối 4/6, mạng xã hội lan truyền nhiều clip cho thấy có một số người tham gia vụ “khiêng trong quan tài diễu phố” xảy ra tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Trong clip còn có cảnh nam nữ nhảy vào quan tài nằm và thể hiện những cảnh thái quá khiến người dân vô cùng bức xúc...