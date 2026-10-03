Khởi tố một giám đốc công ty ở TP Cần Thơ

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Tấn Đạt (59 tuổi, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, ông Võ Tấn Đạt là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Võ Tấn Đạt. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trong quá trình điều hành hoạt động công ty, ông Đạt trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác Sản xuất & Kinh doanh Sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí.

Cơ quan điều tra xác định, các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế. Việc sử dụng các hóa đơn nói trên để hạch toán chi phí đã làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước được xác định trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.