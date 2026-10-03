Phát hiện thi thể nữ trôi gần bờ biển phường Bắc Nha Trang

Khoảng 10 giờ ngày 3-10, ông Nguyễn Hoàng Minh (trú phường Hòa Thắng, Khánh Hòa) đang xây dựng hàng rào chắn tại bờ biển đối diện ngã ba nhà thờ Ba Làng, phường Bắc Nha Trang, thì phát hiện một thi thể nữ trôi dạt gần bờ.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Ông Minh cùng người dân xuống biển, đưa thi thể vào bờ, sau đó trình báo Công an phường Bắc Nha Trang. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà N.T.X.H. (sinh năm 1965, trú tại Tổ 4, phường Bắc Nha Trang). Bước đầu, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm sơ bộ hiện trường và tử thi. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.