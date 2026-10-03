Cụ ông 92 tuổi bị lẫn, đi lạc mang theo 7 cây vàng

Ngày 3/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây một cụ ông 92 tuổi bị lẫn, mang theo 7 cây vàng SJC cùng 2 triệu đồng tiền mặt đi lạc trong đêm.

May mắn, cụ được các chiến sĩ Công an phường Gia Viên phát hiện, hỗ trợ và bàn giao an toàn cho gia đình.

Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ, lực lượng Công an phường Gia Viên phát hiện cụ ông có biểu hiện khác thường nên đã tiếp cận hỏi thăm, nắm tình hình. Qua đó xác định cụ bị lẫn, không biết đường về nhà, không nhớ địa chỉ và nhân thân. Trên người cụ có 7 thỏi kim loại màu vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Công an phường đã đưa cụ về trụ sở để xác minh.

Cụ ông 92 tuổi cùng số tài sản lớn mang theo được Công an phường Gia Viên bàn giao cho gia đình. Ảnh: Cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người đi lạc là cụ H. (SN 1934, trú tại phố An Đà, TP Hải Phòng). Do tuổi cao, trí nhớ suy giảm, cụ đã đi lạc và mang theo một số tài sản của gia đình.

Công an phường Gia Viên đã liên lạc để người thân đến trụ sở đón cụ về, đồng thời bàn giao toàn bộ số tài sản cho gia đình.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng chức năng, đại diện gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và Công an phường Gia Viên.

Trong thư, gia đình bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời giúp đỡ cụ H, tránh được những rủi ro có thể xảy ra khi một cụ ông cao tuổi, trí nhớ kém lại mang theo tài sản lớn.