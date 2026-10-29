Vượt khó đưa các anh về

Bền bỉ trên từng khoảng đất

Những ngày này, trên các cao điểm thuộc các xã biên giới Minh Tân, Thanh Thủy, Lao Chải, Bạch Đích..., không khí làm việc của các lực lượng quy tập vô cùng khẩn trương và trầm lắng. Để không bỏ sót bất kỳ khu vực nào, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức thành 15 tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân tại chỗ của các xã biên giới, nỗ lực triển khai phương pháp “cuốn chiếu”, rà phá, rà soát đến đâu, làm sạch và hoàn thành đến đó ngay sau khi nhận bàn giao diện tích đã rà phá bom mìn.

Cựu chiến binh Sư đoàn 312 cung cấp thông tin về vị trí chiến đấu, nơi chôn cất liệt sĩ cho lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tại thôn Hoàng Lì Pả, xã Minh Tân.

Tính đến ngày 25-10-2026, chiến dịch đã huy động tổng cộng 26.281 ngày công; đã tổ chức tìm kiếm, quy tập trên 1.986 ha; đào bới 40.399 m3 đất đá. Những con số ấy là minh chứng cho giọt mồ hôi và sự kiên trì không biết mệt mỏi. Thành quả lớn nhất là từ đầu chiến dịch đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ (gồm 52 mộ đơn và 11 mộ tập thể chứa 98 hài cốt liệt sĩ). Trong đó, đã xác định được danh tính 7 liệt sĩ.

Tỉnh cũng đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng cho 144 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương đúng nghi lễ quân đội; đồng thời bàn giao hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính về các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An và TP. Hà Nội theo đúng nguyện vọng của thân nhân. Hiện còn 1 hài cốt liệt sĩ mới quy tập đang được trang nghiêm thờ cúng tại Nhà quàn của Đội tìm kiếm.

Gạt vệt mồ hôi trên trán sau ca đào bới kéo dài nhiều giờ trên vách đá, Trung tá Nguyễn Chiến Thuật, cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chia sẻ: "Mỗi cành cây bị chặt đi, mỗi mét khối đất đá được đào lên là một lần gửi gắm niềm hy vọng. Chúng tôi tự dặn lòng dù khó khăn, hiểm nguy đến đâu cũng phải làm đến cùng, đưa bằng được các anh trở về”.

Kiên trì tháo gỡ khó khăn

Thực tế công tác quy tập hiện nay đang đối mặt với muôn vàn thách thức. Địa bàn tìm kiếm đa phần là vùng núi cao, địa hình chia cắt phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, diện tích tồn sót bom mìn, vật nổ còn lớn, ẩn chứa nhiều rủi ro cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Mặt khác, thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ngày càng phân tán, nhiều nguồn tin qua thời gian không còn chính xác, nhân chứng lịch sử người còn người mất, hồ sơ kỷ vật bị thất lạc. Việc khảo sát, xác minh thông tin vì thế mất rất nhiều thời gian và công sức.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Đứng trước những khó khăn đó, Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang đã triển khai quyết liệt, khẩn trương và đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Sự vào cuộc không chỉ dừng lại ở lực lượng quân đội mà còn lan tỏa rộng khắp các ban, sở, ngành, đoàn thể.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ hôm nay đối với các thế hệ đi trước. Dù nhân chứng ngày càng ít, thông tin khan hiếm, địa hình hiểm trở đến đâu, Bộ CHQS tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ”.

Bên cạnh lực lượng nòng cốt là Bộ CHQS tỉnh và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chiến dịch đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, nhiều đơn vị và địa phương đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác phối hợp như: Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Sở Y tế, Hội Cựu chiến binh tỉnh... cùng chính quyền các xã, phường tiêu biểu như Thanh Thủy, Vị Xuyên, Lao Chải, Minh Tân, Bạch Đích, Sơn Dương, Nhữ Khê, Mèo Vạc, Minh Xuân, Mỹ Lâm…

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ xoa dịu nỗi đau cho các gia đình liệt sĩ, mà còn khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn trên khắp các triền núi biên cương, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc.