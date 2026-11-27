NSNA - Nhà thơ Trần Đàm, tác giả của gần 25 cuốn sách ảnh, trong đó có 6 cuốn thơ.

“Giọt nắng” chỉ là cái cớ để ông tỏ bày, là hình ảnh đậm chất nhiếp ảnh mà ông gửi vào thơ. Hơn hết đó là những lời tâm sự, sẻ chia và chiêm nghiệm.

Đọc thơ Trần Đàm tôi nhận ra ông thường có cảm giác của một nghệ sĩ nhiếp ảnh. “Giật mình xuân đã đến rồi/ Bâng khuâng mấy nỗi bồi hồi con tim/ Bao năm mấy độ trốn tìm/ Ở đâu mà cứ nổi chìm trong nhau” (Sông quê chiều cuối năm). Là giật mình xuân đến hay xuân đang đi? Bởi chỉ có đủ từng trải, đủ nếm mọi đắng cay cái lẽ ở đời mới “giật mình” cô đơn trong một chiều cuối năm.

Điều nhận thấy là Trần Đàm không vương vấn hay bị trôi theo cái cảm xúc bi lụy. Ông có thể giật mình thoáng thấy thời gian lao xao qua, và ông cũng có thể giật mình khi nhìn thấy tia nắng sớm: “Một mình ghế đá công viên/ Một tia nắng sớm rọi lên mắt người/ Bùa mê em thả còn tươi/ Đọng trong tim khát, nụ cười còn xanh”. Những chữ “tươi”, “xanh”, “bùa mê”, “nụ cười” có lẽ ít ai ở tuổi 85 còn đủ cảm xúc chứ nói gì đến giật mình. Tuổi tác - làm con người ta chai sạn với những cảm xúc. Tuổi tác làm ta đanh lại như “gỗ đá” trước cái đẹp. Trần Đàm lại khác. Một cảnh vật cũng khiến ông “ngực phập phồng”, “mắt ngấn lệ”... Là bởi, tâm hồn thi sĩ của ông đã gặp con mắt của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, khiến mọi cảnh sắc đều đẹp hơn, lung linh hơn.

Chính con mắt của một nghệ sĩ nhiếp ảnh hòa cùng với tâm hồn của một nhà thơ, khiến giọt nắng chẳng còn đơn giản là một kiểu thời tiết nữa, hơn hết “Giọt nắng sưởi ấm cuộc đời/ Cây xanh hé nụ mọc chồi”. Nhìn sự việc nào ông cũng thấy có sự sống, thấy như muốn yêu nhiều hơn nữa. Suy cho cùng “nắng buông trên mắt lá” (Pù Luông), hay “bản lắc lư vạt nắng/ triền cuối cạn ruộng cong” (Xuân Ban Công)... cũng chỉ là cái cớ để ông tự do “say” trước một bóng dáng nào đó.

Đọc tập thơ ta còn nhận ra, bằng cái nhìn đặc tả của một nghệ sĩ nhiếp ảnh mà cách sử dụng tính từ hay động từ của ông rất dễ chịu, thậm chí ranh giới giữa động từ và tính từ nhòe đi.

“Cung đường lớn, cong một vùng Tổ quốc

Mây trắng vờn theo nhập nhòa ống kính

Nườm nượp người hoa xe cộ rập rình

Sao se sắt trong hồn mình đến lạ?”.

Chỉ một chữ “cong” mà hiện lên dáng hình đất nước, mờ ảo bóng một thiếu nữ xa xa. 4 câu thơ đủ để gợi lên nhiều điều, từ cảm xúc rất lớn trước vẻ đẹp quê hương đất nước, đến cái nhìn của một nghệ sĩ, hay của một du khách; sự cô đơn trước cái đông vui, nỗi thoáng buồn trước cảnh nườm nượp? Thế mới biết, chỉ có một tâm hồn nghệ sĩ mới đủ để dung chứa bao cảm xúc ập đến.

Trong khung cảnh ấy, mỗi người đi tìm và “ghi nhớ’ về một hình ảnh. Chỉ có người nghệ sĩ là đi tìm nỗi nhớ xôn xao với bông hoa trên váy. Để rồi đến cuối cùng cũng phải lộ ra cảm xúc: “Ngùn ngụt thương như váy đang bốc lửa/ Ngùn ngụt nhớ như thác đổ xuống rừng/ Trong lòng anh nặng trĩu những ước mong” (Đi tìm).

Tập thơ Giọt nắng (NXB Văn học, 2026).

Đọc thơ Trần Đàm càng hiểu thêm rằng ông yêu con người xứ Thanh, cảnh sắc xứ Thanh và đặc biệt là văn hóa các dân tộc xứ Thanh. Từ những cô gái Thái đến bản Mường, bản Mông... đi vào thơ ông, rất tự nhiên, rất gần gũi. Đến “sông Mã mùa này thăm thẳm xanh”, hay “Trời Thanh một cõi xanh như ngọc”, rồi “nhớ một lần Cán Khê/ tiếng dân ca cao vút”, hiểu “phận sông thương lắm phận đò/ Muốn đi mắc cạn trông chờ ai đây”... đủ biết ông đi nhiều, ông gắn bó, thân thuộc đến dường nào.

Bài thơ “Về bản” - một bài thơ giản dị mà nhẹ nhàng. Một bài thơ ngũ ngôn nhưng lại thẳm sâu từng tấc đất, từng tên gọi Na Sài, sông Mã, Ban Công, Cổ Lũng, suối Nủa, bản Đôn, phố Đoàn... Những tưởng như có lẽ đã lâu lắm rồi, ông mới trở về bản. Vì lâu mà cảm xúc ùa tới nhanh hơn, không chỉ nhớ nhung mà còn vui đến giật mình.

“Nắng Ban Công rắc mật

Cong bờ lúa trổ cờ

Váy mường vương trong gió

Nấc bậc thang non tơ”.

Trước sắc thắm thổ cẩm, những đóa hoa rừng nở muộn, hay cô gái Thái vừa tròn môi xuân xanh, liệu có ai mà không rung cảm?. Nhưng từ rung cảm đến thốt ra những ý thơ, lời thơ... đó là việc của thi sĩ. Tôi nhận ra chất thi sĩ của ông rất rõ. Và càng thấy dễ hơn khi đọc thơ 5 chữ của ông. Có lẽ “chất” Trần Đàm phù hợp và vừa vặn hơn với thể thơ này. Một phần ông được tự do hơn, không quá “gò” cảm xúc vào con chữ, thể thức, niêm luật...

Ngoài “Về bản”, các bài thơ: “Nắng thu”, “Say”, “Em gọi”... cho thấy sự linh hoạt của ông trong cách sử dụng thể thơ 5 chữ so với các thể thơ khác.

Tiếc rằng, dường như cái “bản tính” cần nắm bắt khoảnh khắc của nghệ sĩ nhiếp ảnh với cái đa đoan của nhà thơ, muốn ôm trọng cảm xúc ngay tức thì mà nhiều câu thơ của ông còn vội, nhiều ý thơ còn vơi mà chưa đầy, nhiều hình ảnh vẫn còn thô, mộc. “Chiều lặng” là một ví dụ. Nhẽ ra đứng trước không gian Hàm Rồng, phía sau cái cảm giác “như mùi thuốc súng còn vương”, là những suy tư về nỗi mất mát trước bom rơi lửa đạn, là giọt nước mắt ngày Hàm Rồng chiến thắng... buộc con chữ phải chậm hơn, lắng hơn, thì ông lại gắn với những “khẩu hiệu” thời đại khiến người đọc bị hẫng nhịp hay nói theo ngôn ngữ hiện nay là “tụt mood”. Sự “thức thời” của ông khiến cảm xúc “chạy theo” chưa kịp, như các bài “Huyện ơi”, “Đò xưa - Cầu mới”, “Ta là người hưu”...

Gấp cuốn sách lại, dư âm của những câu thơ như giọt nắng mới lao xao. Điều đó thêm một lần khẳng định, tuổi tác có thể khiến nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Đàm không thể vác máy đi leo núi, xuống bản ngồi hàng giờ đồng hồ chờ bắt khoảnh khắc người thiếu nữ mặc váy thổ cẩm đi qua nhưng lại chẳng thể để trái tim một nhà thơ thôi phập phồng với nghĩa nặng tình thương đong đầy.

75 bài thơ... là góc chạm rất nghệ sĩ, đậm chất Trần Đàm.