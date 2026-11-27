Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Mai Dịch, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình cùng đông đảo nhân dân địa phương đã dành những phút giây tưởng niệm, tri ân người chiến sĩ anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trước đó, chiều 26/11, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Mai Dịch (số 1 phố Trần Bình, Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân.

Liệt sĩ Hoàng Phí Vân sinh năm 1960, nguyên quán xã Mai Dịch, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay thuộc phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Tháng 5/1978, khi tròn 18 tuổi, đồng chí lên đường nhập ngũ, mang quân hàm Binh nhất, thuộc Đại đội 15, Trung đoàn 12, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1.

Ngày 17/2/1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng chí Hoàng Phí Vân anh dũng hy sinh tại khu vực đồi Kéo Nga, thôn Thâm Mô, thị trấn Đồng Đăng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (nay là thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), khi tuổi đời mới 19.

Gần 48 năm qua, sự mong mỏi tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân trở về quê hương luôn thường trực trong mỗi thành viên gia đình. Nhiều chuyến đi tìm kiếm đã được thực hiện, song do những khó khăn về thông tin, thời gian và rào cản ngôn ngữ với người dân địa phương, hành trình ấy kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Từ Liêm thành kính đón hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

Đội tiêu binh thực hiện nghi thức đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân.

Hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, thể hiện sự tri ân đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chính quyền, lực lượng quân đội và thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ vào khu vực tổ chức buổi lễ.

Không gian trang nghiêm tại nơi tổ chức lễ đón nhận, truy điệu liệt sĩ Hoàng Phí Vân.

Ông Hoàng Đức Anh, em trai liệt sĩ Hoàng Phí Vân cho biết, những năm sau khi anh trai hy sinh, cha ông đã nhiều lần lặn lội lên Lạng Sơn tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khi trưởng thành, những người em trong gia đình tiếp tục hành trình còn dang dở của cha. Mỗi chuyến đi, gia đình lại đến nghĩa trang, thắp hương trước những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Bước ngoặt đến khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Gia đình kết nối với những đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Hoàng Phí Vân, trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm. Dựa vào ký ức của các cựu chiến binh về địa bàn từng chiến đấu, đóng quân, kết hợp với thông tin từ người dân địa phương, gia đình đã xác định được vị trí nơi liệt sĩ nằm lại.

“Ngày anh đi, tôi còn là một đứa trẻ, mà bây giờ tóc tôi đã bạc rồi. Tôi rất cảm động, rất vui mừng”, ông Hoàng Đức Anh xúc động chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi hài cốt anh trai được các cấp chính quyền tổ chức đón nhận long trọng.

Đại diện lãnh đạo phường Từ Liêm nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ trở về không chỉ đáp ứng nguyện vọng tha thiết của gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các cựu chiến binh, đồng đội đón người lính trở về sau gần nửa thế kỷ.

Các cựu chiến binh thành kính dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ.

Đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của người chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc.

Bạn Hoàng Minh Thu, thành viên Đội sinh viên tình nguyện Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ niềm tự hào, xúc động khi được tham dự buổi lễ. Đây là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì nền độc lập của dân tộc.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn.

Thân nhân và đồng đội thành kính tiễn biệt liệt sĩ Hoàng Phí Vân về nơi an nghỉ cuối cùng trên mảnh đất quê hương.

Sau gần nửa thế kỷ, liệt sĩ Hoàng Phí Vân được an táng trên mảnh đất quê hương, khép lại những năm tháng mong ngóng của gia đình. Hành trình trở về của người lính là minh chứng sâu sắc cho nghĩa tình đồng đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.