Sữa chua khô là sữa chua tươi được tách nước, sấy thành viên hoặc miếng xốp nhẹ, tan nhanh trong miệng và vẫn giữ lợi khuẩn (probiotics), canxi, protein. Món này thường dùng để ăn vặt, ăn dặm cho bé từ 6 tháng, trộn granola, yến mạch hoặc ăn kèm trái cây tươi. Để dùng an toàn, bạn nên chọn loại ít đường, ăn đúng lượng và bảo quản kín, khô ráo.

Sữa chua khô khác sữa chua tươi và hai dạng phổ biến ra sao?

Sữa chua khô còn được gọi là yogurt khô, sữa chua sấy hoặc sữa chua sấy lạnh. Vị chua ngọt nhẹ, kết cấu xốp mềm, khi tan hơi dính chứ không giòn như bánh quy. Thành phần thường gồm sữa chua, đường và tinh bột, mỗi thương hiệu có công thức riêng.

Viên sữa chua khô xốp nhẹ, khi tan hơi dính chứ không giòn

Không phải sữa chua khô nào cũng là sấy thăng hoa. Bạn có thể phân biệt hai dạng sau:

Viên sấy thăng hoa (sấy lạnh): gần như hết ẩm, xốp, nhẹ, tan nhanh trong miệng, thường bán sẵn đóng gói. Hợp để ăn vặt hoặc rắc lên món khác.

Yogurt leather (miếng dẻo): miếng mỏng còn chút ẩm nên dẻo, nhai được, mặt hơi dính, thường tự sấy ở nhiệt độ thấp tại nhà. Hợp để cuộn lại mang đi dã ngoại.

Do cần nhiều sữa chua tươi mới ra ít thành phẩm, sữa chua khô thường có giá cao hơn sữa chua tươi.

Lợi ích và lưu ý về lượng ăn mỗi ngày

Sữa chua khô cung cấp dưỡng chất từ sữa chua, nhưng hàm lượng thực tế khác nhau theo từng thương hiệu nên bạn cần xem nhãn.

Lợi khuẩn: có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón ở một số người. Số lượng lợi khuẩn không giống nhau giữa các nhãn hàng.

Canxi, protein, vitamin nhóm B: góp phần hỗ trợ xương và răng. Đây là món ăn thêm, không thay được bữa chính.

Hỗ trợ bé tập cầm nắm: trẻ từ 6 tháng khi bắt đầu ăn dặm có thể dùng. Viên nhỏ giúp bé tập cầm nắm, vị chua nhẹ có thể kích thích vị giác bé biếng ăn.

Lưu ý: hãy cho bé thử lượng nhỏ trước và theo dõi dấu hiệu dị ứng. Bé 6–8 tháng có thể ăn khoảng 50g mỗi ngày. Đây chỉ là mức tham khảo, bạn nên hỏi thêm bác sĩ nhi khoa. Ăn nhiều dễ đầy bụng và thừa đường, nên hãy kiểm tra lượng đường thêm vào trên bao bì.

Cách chọn mua sữa chua khô ngon, an toàn

Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thành phần ngắn và ít đường.

Viên khô ráo, rời nhau, màu đồng đều là dấu hiệu sữa chua khô đạt chất lượng

Nên chọn khi:

Bao bì kín, nguyên vẹn, hạn dùng còn dài.

Thành phần ngắn, ít đường, không phẩm màu hay hương liệu tổng hợp.

Đã đọc kỹ thông tin chất gây dị ứng nếu mua cho bé.

Đã so sánh số lợi khuẩn ghi trên nhãn giữa các loại.

Nên tránh khi:

Viên ẩm, dính bết vào nhau hoặc đổi màu.

Có mùi lạ, mùi chua gắt bất thường.

Bao bì phồng, rách hoặc không có thông tin nhà sản xuất.

Trên thị trường có các thương hiệu như Meiji, Gerber, Naebro, Bebedang, Ivenet, Kiwigarden. Mỗi hãng có công thức và lượng đường khác nhau, nên hãy đọc nhãn thay vì chỉ chọn theo tên.

Cách ăn để không bị dính, nghẹn

Viên xốp khi tan tạo lớp dính ở miệng, nên cách ăn quan trọng không kém cách chọn.

Để viên tan từ từ bằng nước bọt, không nhai vội và uống thêm nước.

Với bé: cho ngồi thẳng, bẻ nhỏ viên và luôn có người lớn bên cạnh.

Ăn kèm trái cây tươi hoặc granola để đỡ ngán.

Nếu để trong ngăn mát, lấy ra 15–20 phút trước khi ăn.

Gợi ý món ngon từ sữa chua khô

Để giữ lợi khuẩn, bạn không nên nấu sữa chua khô ở nhiệt độ cao. Món cho bé nên dùng loại ít đường và có người lớn trông khi ăn.

Sữa chua khô ăn kèm trái cây tươi mọng nước giúp dễ nuốt và đỡ ngán

Ăn kèm trái cây tươi: vị chua ngọt hợp với dâu, đào, mít hay dứa. Cắt trái cây miếng nhỏ, rắc viên lên ngay trước khi ăn.

Trộn granola hoặc yến mạch ngâm mềm: tạo bữa sáng nhẹ, vừa mềm vừa giòn. Chỉ cần trộn đều và thêm chút trái cây.

Rắc lên sữa chua tươi hoặc sinh tố: rắc sau cùng để viên không bị mềm nhũn. Có thể dùng sữa chua hy lạp làm nền để đổi vị.

Bát nhiều lớp: sữa chua, kem, bánh xốp, trân châu, rồi rắc viên sữa chua khô lên trên.

Bánh meringue sữa chua (yogurt cookies): làm từ lòng trắng trứng đánh bông, sữa chua và đường rồi sấy ở lửa nhỏ. Bánh nhẹ, tan ngay trong miệng.

Tan vào cháo hoặc bột ăn dặm: cho một ít viên ít đường vào cháo hoặc bột đã nguội bớt. Không nấu sôi lại sau khi cho viên vào để tránh hao lợi khuẩn.

Yogurt leather cuộn trái cây: miếng sữa chua dẻo trộn trái cây, cuộn lại và cắt khúc, gọn trong túi khi đi dã ngoại.

Cách làm sữa chua khô dạng tấm dẻo tại nhà

Bạn có thể tự làm yogurt leather bằng sữa chua Hy Lạp và trái cây, sấy ở nhiệt thấp.

Chuẩn bị

Sữa chua Hy Lạp trộn với trái cây giàu pectin hoặc sốt táo, tỉ lệ 1:1.

Khay lót giấy nến.

Máy sấy thực phẩm hoặc lò nướng. Máy xay sinh tố giúp xay trái cây nhuyễn mịn, dễ dàn mỏng.

Các bước thực hiện

Máy sấy thực phẩm giúp sấy sữa chua dạng tấm dẻo ở nhiệt thấp và đều

Trộn: trộn đều sữa chua với trái cây xay nhuyễn cho hỗn hợp mịn.

Dàn mỏng: dàn lớp dày 1–2 mm lên khay lót giấy nến.

Sấy: sấy khoảng 55°C trong 5–7 giờ cho đến khi bóc được khỏi khay. Mặt hơi dính vẫn đạt.

Hoàn thiện: để nguội hoàn toàn, cuộn lại, cắt thành 6–8 phần rồi cất vào hộp kín.

Nếu chưa có máy sấy, bạn có thể dùng lò nướng ở mức nhiệt thấp nhất và hé cửa lò.

Mẹo để thành phẩm không dính, không khô cứng

Dàn thật đều, không dày quá để sấy chín đồng đều.

Không sấy hoặc ép lọc sữa chua quá lâu, vì thành phẩm sẽ khô cứng, dính và dễ nghẹn.

Để nguội hoàn toàn rồi mới cuộn.

Cách bảo quản sữa chua khô

Sữa chua khô để được lâu hơn sữa chua tươi, nhưng vẫn cần giữ khô ráo.

Hàng mua sẵn: dùng theo hạn in trên bao bì. Sau khi mở, đậy kín, tránh ẩm và nắng, nên dùng sớm. Có thể dùng hộp kín kèm gói hút ẩm để viên giữ độ xốp.

Hàng tự làm: để ngăn mát tới khoảng 3 tuần, ngăn đông tới khoảng 3 tháng.

Trước khi dùng, hãy kiểm tra mùi và độ ẩm. Nếu viên bị ẩm, đổi màu hoặc có mùi lạ thì không nên ăn.

Giải đáp nhanh

Bé mấy tháng ăn được? Từ 6 tháng tuổi khi bắt đầu ăn dặm. Cho thử lượng nhỏ và theo dõi dấu hiệu dị ứng.

Có tốt bằng sữa chua tươi không? Sữa chua khô vẫn giữ lợi khuẩn, canxi, protein nhưng thường có thêm đường. Lượng lợi khuẩn khác nhau theo nhãn nên cần đọc kỹ.

Có chất bảo quản không? Tùy thương hiệu. Hãy đọc thành phần và ưu tiên loại không phẩm màu, hương liệu tổng hợp.

Nhìn chung, sữa chua khô giàu dưỡng chất từ sữa và có nhiều cách ăn, từ ăn vặt, ăn dặm đến món bánh nhỏ. Chỉ cần chọn loại ít đường, ăn đúng lượng và bảo quản kín là bạn có thể yên tâm sử dụng.