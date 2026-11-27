Các diễn giả dự Tọa đàm.

Tọa đàm diễn ra tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Tham dự buổi tọa đàm có nhà báo Trần Tiến Đức, là con trai cố Chủ tịch Ủy ban hành chính đầu tiên của thành phố Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, là con trai của cố Giáo sư, Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Nguyễn Văn Huyên và bà Vi Kim Ngọc - con gái Tổng đốc Vi Văn Định; nhà sử học Dương Trung Quốc, có cha là ông Dương Trung Hậu đã hy sinh trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến; nhà văn Nguyễn Huy Thắng, con trai cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, tác giả của nhiều tác phẩm viết về những ngày Toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội, và Tiến sĩ Lê Minh Quốc, con trai của cố Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thi (tên khai sinh là Dương Thị Thoa), người nữ sinh Hà Nội tham gia kéo cờ tại Quảng trường Ba Đình trong Ngày Quốc khánh 2/9/1945, và trực tiếp chiến đấu trong 60 ngày đêm khói lửa tại Hà Nội trong Trung đoàn Thủ đô. Ông ngoại của Tiến sĩ Lê Minh Quốc là nhà giáo Dương Quảng Hàm đã hy sinh trong những ngày Toàn quốc kháng chiến.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa các khách mời . (Ảnh THI UYÊN)

Chính quyền non trẻ và nhiệm vụ bảo vệ hòa bình

Mở đầu phần trao đổi, nhà báo Hữu Việt mời nhà sử học Dương Trung Quốc phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt là những diễn biến trong hai tháng 11-12/1946, trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.

Chân dung các khách mời tham dự tọa đàm “Mùa đông năm 1946”. (Hình ảnh NGỌC DIỆP)

Nhắc lại câu “Chúng ta muốn hòa bình…” trong “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng để hiểu quyết định kháng chiến, cần nhìn lại những nỗ lực của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền độc lập non trẻ, giữ gìn hòa bình cho đất nước.

Trong Cách mạng Tháng Tám, nhờ nắm bắt đúng thời cơ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành được thắng lợi tại Hà Nội trong điều kiện tương đối ôn hòa. Vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, phải thoái vị, và có một thời gian sau đó làm cố vấn cho chính quyền cách mạng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình hình ở miền nam có nhiều diễn biến xấu. Ngay trong ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 tại Hà Nội, tiếng súng phá hoại của quân thù đã vang lên ở Sài Gòn. Và ngày 23/9/1945, Nam Bộ đã phải bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực tế cho thấy, nền độc lập mà chúng ta vừa giành được đã ngay lập tức phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc bảo vệ nền độc lập ấy.

"Trong hoàn cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và sự thống nhất đất nước là những mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Tuy chúng ta đã giành được chính quyền, nhưng đất nước và nhân dân ta đã phải đối mặt với những tổn thất rất nặng nề: Nạn đói cướp đi hơn hai triệu đồng bào, nền kinh tế kiệt quệ, thù trong, giặc ngoài và những biến động phức tạp của tình hình quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong bối cảnh ấy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quyết sách linh hoạt, táo bạo nhằm giữ vững nền độc lập và tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài nếu hòa bình không thể được duy trì.

Một trong những dấu mốc quan trọng là Việt Nam ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 với Pháp, chấp nhận một số nhượng bộ về mặt chính trị để có thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến, nhưng kiên quyết giữ vững nguyên tắc bảo vệ sự thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhượng bộ và không thể nhân nhượng

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, trong giai đoạn này, chúng ta khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang, đào tạo cán bộ quân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc chiến đấu lâu dài. Một bộ phận lực lượng được bố trí ở lại chiến khu Việt Bắc, sẵn sàng ứng phó nếu chiến tranh xảy ra.

Những bước chuẩn bị ấy cho thấy, dù kiên trì tìm kiếm cơ hội cho hòa bình, nhưng chúng ta không bị động trước tình hình, tranh thủ thời gian, từng bước củng cố lực lượng để bảo vệ nền độc lập.

Đến những tháng cuối năm 1946, hành động gây hấn của quân Pháp ngày càng trắng trợn, bộc lộ dã tâm cướp nước ta, đã đẩy tình hình đến mức khó có thể cứu vãn. Chúng đưa ra nhiều yêu sách vô lý với ta ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… Tại Hà Nội, tướng Morlière ra tối hậu thư đòi tước vũ khí của lực lượng tự vệ ta, hạn cuối cùng là sáng ngày 20/12/1946. Đêm 19/12/1946, vào khoảng 20 giờ 3 phút, đèn điện tại Hà Nội phụt tắt, đại bác của ta từ Pháo đài Láng gầm lên thay cho hiệu lệnh mở đầu toàn quốc kháng chiến.

“Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ là dấu mốc mở đầu cho một chặng đường đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng cũng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam”, nhà sử học Dương Trung Quốc nói.

Nhà báo Trần Tiến Đức nhắc đến nhiệm vụ vận chuyển muối lên Việt Bắc được giao cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng, cùng việc di chuyển các công xưởng đến những khu vực an toàn. Từng sống tại ATK trong những năm kháng chiến, ông nhớ: “Mấy năm đầu thiếu gì thì thiếu, không bao giờ thiếu muối”. Theo ông, đó là những việc làm cụ thể để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy kể lại, khi Toàn quốc kháng chiến nổ ra, ông mới 1 tuổi, chưa biết gì. Nhưng may mắn là cha ông, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã ghi chép rất tỉ mỉ những lần tham gia vào các hội nghị ngoại giao quan trọng của đất nước, với vai trò thành viên của đoàn đàm phán và phiên dịch. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã tham gia Hội nghị trù bị Đà Lạt, sau đó là thành viên chính thức dự Hội nghị Fontainebleau. Ông còn là thành viên của Ủy ban giám sát Tạm ước 14/9/1946.

“Ở hai hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau, bố tôi đều ghi chép tỉ mỉ các diễn biến vào trong một cuốn sổ. Quyển sổ đó hiện nay gia đình chúng tôi đang lưu giữ tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Đây là một trong những tài sản rất quý, bởi cho đến nay tôi chưa thấy ở đâu có được một văn bản ghi chép trực tiếp tại hai hội nghị này” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy chia sẻ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, những nỗ lực ngoại giao của ta trong năm 1946 có thể tóm gọn lại một câu: "Cho dù chúng ta đã 'phải nhân nhượng' như ký Hiệp định Sơ bộ Pháp-Việt ngày 6/3/1946 hay Tạm ước ngày 14/9/1946, nhưng 'nhượng' đến khi quân Pháp đưa ra tối hậu thư đòi tước khí giới của lực lượng tự vệ - tức là đụng đến chủ quyền quốc gia - thì chúng ta không thể nhượng bộ được nữa. Đó là lúc chúng ta buộc phải chủ động nổ súng mở đầu cuộc toàn quốc kháng chiến".

Ở hai hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau, bố tôi đều ghi chép tỉ mỉ các diễn biến vào trong một cuốn sổ. Quyển sổ đó hiện nay gia đình chúng tôi đang lưu giữ tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Đây là một trong những tài sản rất quý, bởi cho đến nay tôi chưa thấy ở đâu có được một văn bản ghi chép trực tiếp tại hai hội nghị này. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy

Ngày Toàn quốc kháng chiến qua ký ức gia đình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy kể lại, ở thời điểm đó, đồng chí Phạm Văn Đồng đến nhà thăm gia đình Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, tặng các cháu nhỏ trong nhà khăn mùi xoa thêu rất đẹp và nói với phu nhân Vi Kim Ngọc: "Chị phải đưa các cháu về nông thôn tản cư để Chính phủ dễ làm việc". Thế là mấy chị em, mấy cô cháu trong gia đình, gồm gia đình bà Vi Kim Ngọc, gia đình em gái là bà Vi Kim Phú (vợ Giáo sư Hồ Đắc Di), và cháu gái là Vi Nguyệt Hồ (vợ Giáo sư Tôn Thất Tùng) cùng nhau đi tản cư.

Đến khi Toàn quốc kháng chiến nổ ra, ông Vi Văn Định, ông Hoàng Đạo Thúy cùng nhiều vị nhân sĩ đều được Chính phủ đưa lên ATK Việt Bắc và sống ở đó suốt 9 năm kháng chiến.

Còn gia đình bà Vi Kim Ngọc ban đầu đi tản cư ở Vân Đình, rồi đi dần vào Chùa Hương, đến Đốc Tín. Sau đó không thể ở lại được nữa vì quân Pháp tấn công ra phía nam Hà Đông, cả gia đình thuê xe lên Tuyên Quang, rồi từ Tuyên Quang đi vào khu ATK.

“Các bà Vi Kim Yến, Vi Kim Ngọc, Vi Kim Phú đều là những người từng sống trong nhung lụa, chưa bao giờ biết gian khổ hay ‘chạy Tây’ là thế nào” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy kể.

Nhà báo Trần Tiến Đức kể, từ mùa thu năm 1946, ông đã nhận thấy những thay đổi trong sinh hoạt của cha mình, bác sĩ Trần Duy Hưng, khi ấy là Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội. Cha ông thường ở lại cơ quan muộn hơn, buổi trưa không về ăn cơm và dặn gia đình chuẩn bị tay nải đi tản cư.

Nhà báo Trần Tiến Đức.

Khoảng tháng 10/1946, gia đình ông được đưa về làng Thanh Thần, huyện Thanh Oai (trước đây), còn cha ông tiếp tục làm việc trong thành phố.

Một hôm, bác sĩ Trần Duy Hưng đi mô-tô cùng một chiến sĩ cảnh vệ về thăm gia đình. Cuộc ghé thăm chỉ khoảng 15 phút. Thấy cha chuẩn bị đi, cậu bé xin theo: “Bố, bố cho con về qua Hà Nội”. Được cha đồng ý, cậu ngồi lên bình xăng, trở lại Hà Nội cùng cha và chiến sĩ cảnh vệ.

Đến Ngã Tư Sở, bác sĩ Trần Duy Hưng dừng xe hỏi thăm các chiến sĩ đang canh gác. Nhà báo Trần Tiến Đức nhớ lại lời cha: “Tôi là Chủ tịch, tôi đi thăm các anh xem là tình hình chúng ta chuẩn bị như thế nào”. Hình ảnh Chủ tịch thành phố đi kiểm tra, mang theo một đứa trẻ khiến các chiến sĩ ngạc nhiên.

Nhìn lại chuyến đi ấy, nhà báo Trần Tiến Đức cho rằng việc cha cho con đi cùng có thể là một cách giúp các chiến sĩ yên tâm, giữ bình tĩnh để tiếp tục chuẩn bị trước tình hình căng thẳng.

Ông còn kể, ngay sau đêm Toàn quốc kháng chiến, có xe do đồng chí Nguyễn Lương Bằng bố trí đến đón gia đình đi tản cư. Gia đình dừng hai hôm tại đồn điền của ông Đỗ Đình Thiện ở Chi Nê, rồi tới đồn điền cà-phê của ông Phạm Lê Bổng ở Nho Quan. Từ đó, cả nhà ngược lên Tuyên Quang, rồi về Thái Nguyên, đến Hiệp Hòa, Bắc Giang.

“Một quãng đường chạy trong vòng nửa năm là chạy mất mấy trăm cây số đấy”, ông nhớ lại. Nhắc đến những người đã đón gia đình mình về ở, ông nhấn mạnh sự đồng tình, giúp đỡ của người dân đối với cách mạng.

Đối với nhà văn Nguyễn Huy Thắng, khi cha ông là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng qua đời (1960), ông mới là một cậu bé 5 tuổi. Những gì ông biết được về những ngày Toàn quốc kháng chiến là qua cuốn nhật ký của người cha viết từ ngày 29/11/1946 (tức 20 ngày trước Ngày Toàn quốc kháng chiến) cho đến ngày 23/10/1947 (thời điểm quân ta bước vào Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947), mà sau này có nhiều chi tiết được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đưa vào các tác phẩm văn học của mình.

Nhà văn Nguyễn Huy Thắng kể về cuốn nhật ký của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Ông cho biết, nếu như trong những ngày khác, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng chỉ ghi vắn tắt vài ba câu trong nhật ký, thì riêng ngày lịch sử trọng đại 19/12/1946, cha ông đã viết tới 7 trang nhật ký dạt dào cảm xúc. "Có thể ông đã phải viết dưới một ngọn đèn dầu hay ánh trăng đêm", ông Thắng nói. Khi đó, các thành viên nhóm Văn hóa Cứu quốc đã bí mật mang đàn piano, sách báo, tài liệu tuyên truyền…, rời Hà Nội chỉ vài giờ trước khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ.

Nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã ghi lại thời khắc phát hiệu lệnh tấn công của quân ta. Khi đó, nhà văn đang ngồi ở một hàng nước thì "bỗng đèn phụt tắt, “đồ” (từ cổ chỉ tiếng nổ đại bác) lúc đầu rời rạc, sau dày... biết ngay là có chuyện". "Đồ" vang lên, đèn phụt tắt, thành phố chìm trong bóng tối và cuộc Toàn quốc kháng chiến chính thức bắt đầu.

Nếu như trong những ngày khác, cha tôi chỉ ghi vắn tắt vài ba câu trong nhật ký, thì riêng ngày lịch sử trọng đại 19/12/1946, ông đã viết tới 7 trang nhật ký dạt dào cảm xúc. Có thể ông đã phải viết dưới một ngọn đèn dầu hay ánh trăng đêm. Nhà văn Nguyễn Huy Thắng

Tiến sĩ Lê Minh Quốc.

Với Tiến sĩ Lê Minh Quốc, ông ra đời khi hòa bình lập lại trên miền bắc, cách Ngày toàn quốc kháng chiến đã qua 13 năm. Tuy nhiên, ông may mắn được biết đến bầu không khí của những ngày này qua những trang hồi ký của mẹ, ghi chép rất tỉ mỉ và chi tiết về từng giai đoạn hoạt động cách mạng của bà.

Vào thời điểm 20 giờ 3 phút ngày 19/12/1946, khi cuộc kháng chiến bắt đầu nổ ra, mẹ ông - Giáo sư Lê Thi đang ở tại nhà số 98A phố Hàng Bông cùng với ông bà ngoại. “Theo mẹ tôi kể lại, đúng 20 giờ 3 phút, một tiếng nổ lớn từ Nhà máy điện Yên Phụ vang lên, đèn điện toàn thành phố vụt tắt, đúng như tín hiệu đã được thống nhất trước. Ngay lập tức, mẹ tôi chào gia đình, đến nơi tập trung của Đội tuyên truyền liên lạc khu Hoàn Kiếm hội quân để tham gia chiến đấu” - Tiến sĩ Lê Minh Quốc kể lại.

Sau ngày 19/12 khoảng một tuần, bà được cử làm Đội trưởng Đội Tuyên truyền vận động của Trung đoàn Liên khu 1 (sau này đổi tên thành Trung đoàn Thủ Đô). Công việc thường nhật của bà trong giai đoạn đó gồm phân phát tờ báo Chiến Thắng (báo của lực lượng kháng chiến trong thành phố) xuống các đơn vị bộ đội và thu thập thông tin chiến sự để viết bài cho báo, đi thăm hỏi thương binh, vận động quyên góp tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các chiến sĩ bộ đội. Ngoài ra, vì giỏi tiếng Pháp, bà còn tham gia công tác địch vận, mặc dù khi đó còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi.

Ông ngoại của Tiến sĩ Lê Minh Quốc là nhà giáo nổi tiếng Dương Quảng Hàm, khi ấy giữ vai trò Hiệu trưởng Trường Bưởi (nay là Trường trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An). Sau khi cho học sinh đi tản cư, vì chưa nhận được lệnh, nên ông tiếp tục ở lại Hà Nội quản lý trường. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông và gia đình bị kẹt lại Hà Nội. Đến lúc được tự vệ đưa ra khỏi vùng chiến sự, ông đã bị quân thù giết hại, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Ông được truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Tên ông được đặt cho nhiều con đường ở các địa phương trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với nhà sử học Dương Trung Quốc, gia đình ông cũng là một trường hợp đặc biệt. Cha của ông, ông Dương Trung Hậu, là một người Nam Bộ hiếm hoi chiến đấu và hy sinh ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Năm 1946, sau khi tốt nghiệp Trường Luật, mới 27 tuổi, khi chiến sự sắp bùng nổ, ông Hậu đã chủ động đưa gia đình (gồm mẹ, người vợ lúc đó đang mang thai nhà sử học Dương Trung Quốc được 3 tháng, cùng con nhỏ) đi sơ tán ra vùng Sơn Tây.

Nhà sử học Dương Trung Quốc kể về sự hy sinh của cha mình.

“Sau khi đưa gia đình đến nơi an toàn, cha tôi lấy cớ xin phép bà nội: ‘Con về nhà lấy nốt túi tiền’, rồi ông lập tức quay trở lại Hà Nội gia nhập Tự vệ thành chiến đấu. Trước khi đi, ông dặn mẹ tôi: ‘Nếu sinh con trai thì đặt tên là Trung Quốc (trung với nước), nếu sinh con gái thì đặt tên là Thành (tên gọi ở nhà của ông)’. Cha tôi tham gia chiến đấu kiên cường và hy sinh ngay tại khu vực đường Trần Nhật Duật, cách nhà chỉ khoảng 200 mét - nhà tôi ở Hàng Đường. Đồng đội đã cuốn thi thể cha tôi trong một lá cờ Tổ quốc rồi chôn tạm ở gốc đa ở phố Thanh Hà. Mẹ tôi nhận được tin báo đã bí mật quay trở về Hà Nội. Để tránh bị quân Pháp phát hiện thi thể chiến sĩ cách mạng, mẹ tôi phải nhờ những người Hoa kiều lấy lý do phong tục tâm linh để đứng ra xin nhận thi hài, sau đó đưa ông về an táng. Sau này, hài cốt của ông được đưa vào Nghĩa trang Mai Dịch” - nhà sử học Dương Trung Quốc kể lại.

Ý nghĩa đặc biệt của tinh thần Toàn quốc kháng chiến

Một điều tâm đắc các diễn giả chia sẻ tại buổi tọa đàm, là ngoài tinh thần đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do, cho dù phải hy sinh thân mình, thì ý nghĩa đặc biệt mà tinh thần Toàn quốc kháng chiến đã trao truyền lại cho họ chính là tình yêu nước được nuôi dưỡng từ truyền thống gia đình.

Nhà văn Nguyễn Huy Thắng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thắng cho hay, trong nhà ông, tình yêu thương là giá trị cốt lõi giúp gia đình không chỉ tồn tại mà còn vượt qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn. Cha ông mất sớm, mẹ ông chỉ ở nhà nội trợ, con đông, người còn quá nhỏ, người chưa trưởng thành. “Gia đình tôi vượt qua được là nhờ tình yêu thương mà cha tôi đã truyền lại cho mẹ và mẹ truyền lại cho các con. Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường, học vấn chỉ khoảng lớp 4, nhưng tôi có thể tự hào nói rằng, bà là một người gìn giữ văn hóa bậc nhất. Tất cả những bản thảo, ghi chép, tài liệu, sáng tác của chồng, mẹ tôi đều giữ lại trọn vẹn như một tài sản tinh thần không suy chuyển. Cách ứng xử văn hóa và tình cảm cách mạng trong gia đình chúng tôi diễn ra rất tự nhiên như thế, không ai phải bảo ai, nhưng tự điều đó có tác động vô cùng sâu sắc. Những điều đó chắc là do cha tôi trao truyền lại” - nhà văn Nguyễn Huy Thắng nói.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy chia sẻ: “Cá nhân tôi muốn xây dựng nếp nhà thông qua xây dựng bảo tàng gia đình - bảo tàng cũng là công việc chuyên môn của tôi. Tôi đã thành lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên để con cháu và họ hàng trước hết hiểu được lịch sử gia tộc, truyền thống của cha ông mình, từ đó củng cố tình yêu thương và sự gắn kết trong gia tộc. Vừa qua, chúng tôi cũng đã khai trương Không gian trưng bày 'Gia tộc họ Vi ở Bản Chu, Khuất Xá, Lạng Sơn và Thổ ty xứ Lạng' (dòng họ bên ngoại của chúng tôi). Đây là một việc làm mang tinh thần củng cố truyền thống gia đình cho các thế hệ sau. Khi các thế hệ tương lai hiểu được cha ông, tổ tiên của mình đã làm những gì cho đất nước, họ sẽ biết trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai”.

Nhà báo Trần Tiến Đức.

Nhà báo Trần Tiến Đức cũng đồng tình: “Đối với tôi, gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những gì tôi có được và con người tôi của ngày hôm nay đều là nhờ công lao dạy dỗ, rèn dũa của cha tôi. Cha tôi luôn chỉ bảo chúng tôi, nhưng trước hết là thông qua việc chúng tôi quan sát cách ông ứng xử trong xã hội, đối xử với đồng nghiệp và bạn bè. Tôi cũng luôn giáo dục con cháu phải ghi nhớ truyền thống của gia đình. Gia đình chúng tôi có nhà thờ dòng họ Trần Duy ở quê. Trên tầng hai có ban thờ gia tiên dòng họ, ban thờ cha tôi và ban thờ Bác Hồ. Tôi thường nói với các con cháu về công ơn cũng như cách ứng xử nghĩa tình của Bác Hồ đối với gia đình mình. Chúng tôi quan niệm rằng, đó là những giá trị phải luôn luôn giáo dục cho thế hệ sau, bởi truyền thống không tự nhiên mà có. Nếu chúng ta có truyền thống và giữ gìn được, đó chính là cách chúng ta thể hiện lòng yêu nước của mình”.

Còn nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, lịch sử dân tộc hiện hữu sinh động trong từng gia đình, tế bào của xã hội, nơi thử thách, sự hy sinh và bản lĩnh đi qua biến cố trở thành bài học sâu sắc nhất cho mỗi thế hệ.

“Hiện thực 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần 'văn hóa soi đường', do đó, đến hôm nay, đưa văn hóa vào giáo dục, đời sống và gia đình chính là cách thiết thực để bồi đắp nền tảng phát triển bền vững”, nhà sử học Dương Trung Quốc nói.

Đáng chú ý, nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đặc biệt nhấn mạnh tới sự trân trọng và lưu giữ ký ức lịch sử. Theo ông, khi ký ức cá nhân hòa vào ký ức xã hội, việc lắng nghe, ghi chép và lưu giữ những câu chuyện, chi tiết lịch sử không chỉ làm giàu tư liệu mà còn giữ gìn giá trị sống động cho hiện tại và tương lai.

“Thực tiễn 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Hà Nội chính là bằng chứng, là thành quả sinh động của tinh thần ‘Văn hóa soi đường cho quốc dân đi’ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ 80 năm trước. Điều chúng ta cần suy nghĩ hôm nay trong mỗi việc làm, là làm thế nào để văn hóa thực sự đi vào đời sống. Đó cũng là luận điểm thuyết phục nhất để chúng ta nhắc lại và làm theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”- nhà sử học Dương Trung Quốc nói.