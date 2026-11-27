Du khách Việt leo núi tuyết Reinebringen, Na Uy. Ảnh: Nguyễn Lê Quang Vinh.

Ước mơ ngắm cực quang, Mỹ Loan (30 tuổi, TP.HCM) chi gần 100 triệu đồng đến Rovaniemi (Phần Lan) giữa tháng 11. Hành trình của cô bắt đầu từ ngôi làng ông già Noel, săn cực quang, ngồi xe tuần lộc, chó kéo Husky đến trượt tuyết.

"Cảnh cực quang, rừng cây phủ tuyết trắng, không gian yên tĩnh và cảm giác di chuyển giữa mùa đông Bắc Âu mang đến cho tôi góc nhìn khác về vùng đất này. Chuyến đi không chỉ đáng tiền, mà còn nhiều trải nghiệm đáng nhớ", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong khi đó, Minh Anh (TP.HCM) đang tìm kiếm tour mùa đông ở Trung Quốc dịp Giáng sinh. Nữ du khách cho biết tour này có giá cả phải chăng, khung cảnh tuyết trắng mãn nhãn, có thể kết hợp khám phá điểm đến khác. Mức chi dự kiến khoảng 15 triệu đồng.

Ngôi làng ông già Noel là một trong những điểm hút khách đến Phần Lan mùa đông. Ảnh: Bùi Xuân Việt.

Cách Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027 khoảng một tháng, nhiều du khách Việt cấp tập lên kế hoạch "xuất ngoại" ngắm tuyết, tận hưởng không khí lễ hội. Năm nay, xu hướng lựa chọn điểm đến mở rộng. Bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, tour cao cấp Phần Lan - Đan Mạch - Na Uy và Nga cũng tăng trưởng.

Tại các đơn vị lữ hành, lượng khách mua tour nước ngoài dịp này tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước, thời gian đặt trước 1-3 tháng.

Ai chi tiền mua tour cao cấp?

Tour Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan xây dựng dài 10-12 ngày, kết hợp tham quan thành phố, khám phá thiên nhiên, văn hóa và hoạt động đặc trưng ở vùng Bắc Cực. Mức giá 70-169 triệu đồng/người.

Tại Công ty Lữ hành Vietluxtour, mức giá tour Bắc Âu tăng nhẹ 5-7%. Sự điều chỉnh này đến từ việc nâng cấp chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, tệp khách lõi là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và gia đình đa thế hệ vững tài chính độ tuổi 35-60, họ không nhạy cảm với việc tăng giá, theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông.

Ghi nhận tại đơn vị, nhu cầu mua dòng tour chuyên biệt này có sự tăng trưởng. Lượng khách nhỏ về số lượng, nhưng tỷ trọng doanh thu lớn, đồng nghĩa yêu cầu tính cá nhân hóa khắt khe hơn.

Để đáp ứng, tour Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan bổ sung các dịch vụ đặc quyền như thuê chuyên gia bản địa hỗ trợ săn cực quang, lưu trú tại resort kính có view cực quang trực diện, thiết kế thực đơn fine-dining chuẩn Âu kết hợp món Á Đông để du khách duy trì năng lượng trong thời tiết khắc nghiệt.

Khách Việt ngắm tuyết và cực quang tại Lapland (Phần Lan) năm 2025. Ảnh: Đặng Thùy Dương.

Còn tại Công ty Lữ hành BestPrice, một đoàn khách đi tour Đan Mạch - Na Uy - Phần Lan sẽ khởi hành từ TP.HCM ngày 18/12 với giá 169,9 triệu đồng/người. Nhóm khách đáng chú ý năm nay là các gia đình muốn đưa con nhỏ đến thăm ngôi làng ông già Noel.

Hành trình đi sâu lên phía bắc Na Uy, du khách được tham quan khách sạn băng, kéo lồng cua hoàng đế. Sang Lapland (Phần Lan) có trải nghiệm xe chó kéo và ghé ngôi làng ông già Noel.

Từ góc nhìn của ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing, tour Bắc Âu có cảnh quan nổi trội, không khí lễ hội rõ rệt, nhưng vẫn còn nhiều rào cản trong việc tiếp cận rộng rãi với du khách Việt.

Thứ nhất, tổng chi phí khi đi cả gia đình ở mức cao.

Thứ hai, du khách phải thu xếp 10 ngày nghỉ và chuẩn bị hồ sơ visa Schengen.

Thứ ba, sau khi đến Bắc Âu phải bay từ Oslo lên Kirkenes (Na Uy) rồi di chuyển đường bộ sang Phần Lan. Hành trình đặc thù chỉ phù hợp với những người muốn hiểu sâu vùng Bắc Cực.

"Nếu du khách có ngân sách cao, đã đi châu Âu và muốn dành chuyến tiếp theo cho một trải nghiệm cụ thể như đón Giáng sinh ở Lapland, tour Bắc Âu vẫn đáng trải nghiệm", ông Tú bày tỏ.

Ngoài Bắc Âu, tour Nga cao cấp mùa đông cũng nhận được sự quan tâm lớn tại Công ty Du lịch Golden Smile Travel, với tỷ lệ đặt tour tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhờ chính sách miễn visa, đặc biệt thu hút nhóm du khách trẻ thích sự linh hoạt.

Hiện đơn vị vận hành tour khám phá Moscow và săn cực quang Murmansk, bao gồm đi bộ trên tuyết bằng giày chuyên dụng, 4 giờ săn Bắc cực quang, tham quan tàu phá băng nguyên tử Lenin, trượt tuyết xuyên rừng ở làng Sami... Mức giá 74,9 triệu đồng/người.

Cáp Nhĩ Tân vẫn chiếm ưu thế

Tuy nhiên, dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027, tour Đông Bắc Á vẫn chiếm tỷ lệ gấp 3-4 lần so với Bắc Âu. Các đơn vị lữ hành đều đồng tình tỷ lệ này phản ánh đúng tháp nhu cầu hiện tại. Đông Bắc Á đáp ứng đủ tiêu chí số đông như chi phí hợp lý, thời gian bay ngắn, thủ tục visa thuận lợi và văn hóa Á Đông gần gũi.

Trong đó, Hàn Quốc nổi bật với tuyến Gangwon, Seoul - Lotte World - khu trượt tuyết Elysian. Nhật Bản có tuyến Hokkaido - Shirakawa-go, Tokyo - núi Phú Sĩ - Kyoto - Osaka. Thị trường Trung Quốc chứng kiến sức mua tốt nhất, nhờ sức hút từ Cáp Nhĩ Tân.

Khách Việt check-in tại làng Tuyết Hương (Trung Quốc) tháng 12/2025. Ảnh: Nguyễn Thùy Trang.

Chùm tour Cáp Nhĩ Tân tại Golden Smile Travel dịp này đã chạm công suất 50-60%, dự báo tiếp tục tăng. Tour 7 ngày 5 đêm được ưa chuộng hơn 6 ngày 5 đêm.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT, có thể lý giải sự hấp dẫn của Cáp Nhĩ Tân qua một số yếu tố.

Chính sách cấp visa đoàn linh hoạt và nhanh chóng.

Cơ sở hạ tầng du lịch mùa đông được đầu tư, điển hình là lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân mang quy mô toàn cầu và công trình điêu khắc băng.

Chi phí cạnh tranh nhưng mang lại trải nghiệm tốt.

Nhiều lịch khởi hành trong tháng 12 năm nay và tháng 1, 2/2027, du khách dễ chọn ngày phù hợp.

Dựa vào xu hướng xu hướng dịch chuyển từ "tham quan bề mặt" sang "trải nghiệm chuyên sâu". Cơ cấu tour Đông Bắc Á tại các đơn vị lữ hành đều loại bỏ hành trình mua sắm không cần thiết.

Tại Vietluxtour, tuyến Trung Quốc đưa tàu cao tốc nội địa vào trải nghiệm để rút ngắn tối đa thời gian di chuyển đường bộ, đảm bảo sức khỏe. BestPrice cũng dành nhiều thời gian cho du khách tại khu trượt tuyết Yabuli và làng Tuyết Hương.