Lãnh đạo thành phố viếng các anh linh hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại trụ sở Đội K76, phường Lộc Ninh sáng 27-11. Ảnh: Nguyệt Hà

Cùng dự dâng hương có Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các đại biểu.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Trước anh linh các HCLS vừa được Đội K76, Bộ CHQS thành phố tìm thấy, hiện đang được quàn tại phường Lộc Ninh, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ cho độc lập của Tổ quốc.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban chỉ đạo thành phố dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ, cùng đồng đội trở về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước thực hiện lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Các cán bộ, chiến sĩ dâng hương viếng liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau lễ dâng hương, các lực lượng chức năng đã di quách HCLS từ Lộc Ninh về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng dự kiến diễn ra vào ngày 5-12.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Long, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, từ ngày 22-8 đến 26-11, Đội K76 Bộ CHQS thành phố đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập 115 bộ HCLS tại các khu vực phường Lộc Ninh, phường Minh Hưng, xã Lộc Tấn, xã Tân Lợi...