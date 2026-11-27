Lãnh đạo thành phố viếng hài cốt liệt sĩ vừa quy tập ở Lộc Ninh
(ĐN) - Sáng 27-11, tại phường Lộc Ninh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo) thành phố và đoàn công tác đến dâng hương, đưa các HCLS vừa tìm thấy tại Lộc Ninh về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trong những ngày tới.
Cùng dự dâng hương có Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các đại biểu.
Trước anh linh các HCLS vừa được Đội K76, Bộ CHQS thành phố tìm thấy, hiện đang được quàn tại phường Lộc Ninh, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ cho độc lập của Tổ quốc.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ, cùng đồng đội trở về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước thực hiện lễ truy điệu, an táng theo quy định.
Sau lễ dâng hương, các lực lượng chức năng đã di quách HCLS từ Lộc Ninh về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng dự kiến diễn ra vào ngày 5-12.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Long, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, từ ngày 22-8 đến 26-11, Đội K76 Bộ CHQS thành phố đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập 115 bộ HCLS tại các khu vực phường Lộc Ninh, phường Minh Hưng, xã Lộc Tấn, xã Tân Lợi...
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/lanh-dao-thanh-pho-vieng-hai-cot-liet-si-vua-quy-tap-o-loc-ninh-182296.html