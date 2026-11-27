Trao đổi với phóng viên Nhà báo và Công luận, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát (làng Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh nhiều làng nghề đứng trước bài toán thiếu hụt lực lượng kế cận, việc thu hút người trẻ tham gia bảo tồn, phát triển nghề truyền thống đang trở thành vấn đề cần được nhìn nhận từ nhiều phía.

Từ thực tiễn với nghề sơn mài ở Đường Lâm, ông Nguyễn Tấn Phát chia sẻ, người trẻ hiện nay không hẳn thờ ơ với di sản, mà đang tiếp cận nghề theo những cách khác, thông qua trường học, hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch và sáng tạo nghệ thuật.

Nếu trước đây, việc học nghề thường diễn ra trong gia đình, dòng họ theo hình thức cha truyền con nối, thì ngày nay, những không gian tiếp cận nghề đã mở rộng hơn. Nhiều bạn trẻ bắt đầu quan tâm đến chất liệu truyền thống, giá trị bản địa và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Họ không chỉ muốn biết sản phẩm được làm ra như thế nào, mà còn tìm hiểu vì sao người xưa sáng tạo nên sản phẩm ấy, ý nghĩa của nó trong đời sống cộng đồng.

Tuy nhiên, sự quan tâm, yêu thích thông qua các hoạt động trải nghiệm chưa đồng nghĩa với việc sẵn sàng theo nghề lâu dài. Để trở thành người thợ lành nghề, đặc biệt với sơn mài, người học cần sự kiên trì, tỉ mỉ và nhẫn nại qua nhiều công đoạn, trong thời gian dài. Đây cũng là khoảng cách giữa trải nghiệm văn hóa và lựa chọn nghề nghiệp mà nhiều làng nghề đang phải đối diện.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NVCC

Tình yêu nghề chưa đủ để giữ chân người trẻ

Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, cần nhìn nhận thực tế rằng tình yêu nghề chỉ là điều kiện cần, chưa đủ để người trẻ quyết định gắn bó với nghề truyền thống. Trong bối cảnh có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, người trẻ ngày càng quan tâm đến thu nhập, cơ hội phát triển, môi trường làm việc và khả năng khẳng định bản thân. Trong khi đó, không ít nghề thủ công truyền thống đòi hỏi thời gian học tập dài, nhiều công sức nhưng thu nhập ban đầu chưa tương xứng.

Với nghề sơn mài, để tạo ra một tác phẩm có giá trị, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như làm vóc, hom, bó, sơn, mài, đánh bóng và trang trí. Có những tác phẩm mất hàng tháng, thậm chí hàng năm mới hoàn thành. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại, không thể nóng vội hay lấy số lượng thay thế chất lượng.

Bên cạnh những đặc thù của nghề, một số làng nghề còn thiếu môi trường sáng tạo, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, mô hình kinh doanh chưa đủ sức hấp dẫn để người trẻ lựa chọn gắn bó với nghề lâu dài.

“Chúng ta không thể chỉ kêu gọi thanh niên yêu nghề, yêu di sản mà phải tạo ra một môi trường để họ thấy rằng theo nghề truyền thống vẫn có thể có thu nhập tốt, có sự nghiệp, có cơ hội khởi nghiệp và khẳng định tên tuổi của mình”, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ.

Truyền nghề cần gắn với sáng tạo

Với nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, truyền nghề không đơn thuần là trao lại kỹ thuật, mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng, khơi dậy khả năng sáng tạo và giúp người học nhận diện giá trị của nghề trong đời sống hôm nay.

Trong quá trình phát triển nghề sơn mài, ông chủ động mở rộng ứng dụng chất liệu truyền thống vào nhiều lĩnh vực, từ tượng nghệ thuật, đồ nội thất, quà tặng đến trang sức và các sản phẩm thiết kế phục vụ du lịch. Cách tiếp cận này nhằm đưa sơn mài vượt khỏi những khuôn mẫu sản phẩm mỹ nghệ, tranh trang trí quen thuộc, tạo thêm không gian sáng tạo và cơ hội tiếp cận thị trường.

Nghệ nhân Tấn Phát trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ làm tranh sơn mài. Ảnh: T.H

Ông cũng chú trọng kết hợp truyền nghề với giáo dục di sản, du lịch trải nghiệm. Thông qua các buổi workshop, học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chất liệu sơn ta, vỏ trứng, vỏ trai, thực hành những công đoạn cơ bản và hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công. Những trải nghiệm này không chỉ giúp di sản trở nên gần gũi mà còn mở ra cách tiếp cận nghề truyền thống bằng thực hành, thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở hay quan sát.

Đặc biệt, việc khuyến khích người trẻ đưa tư duy thiết kế, mỹ thuật đương đại vào chất liệu truyền thống được xem là hướng đi cần thiết. Công nghệ có thể hỗ trợ quảng bá, thiết kế mẫu mã, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường, nhưng kỹ thuật cốt lõi, bản sắc và tinh thần của nghề vẫn phải được giữ gìn.

“Giữ nghề không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ của quá khứ, mà phải làm cho những giá trị của quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại và tương lai”, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.

Tạo hệ sinh thái để nghề truyền thống có lớp kế cận

Để người trẻ có thể sống được với nghề, theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, cần sự đồng hành của nghệ nhân, gia đình, cộng đồng làng nghề, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, ngành du lịch và Nhà nước.

Người nghệ nhân cần chủ động truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết, không khép kín nghề như một bí quyết riêng của cá nhân hay gia đình. Gia đình cần động viên con em tìm hiểu nghề truyền thống; cộng đồng làng nghề cần liên kết, chia sẻ nguồn lực, tạo môi trường sản xuất và sáng tạo. Trong khi đó, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và tạo việc làm cho người học nghề.

Du lịch cũng có thể trở thành động lực quan trọng trong phát triển làng nghề. Khi du khách không chỉ tham quan mà còn được gặp nghệ nhân, xem trình diễn, trực tiếp trải nghiệm và mua sản phẩm, giá trị nghề truyền thống có thêm cơ hội chuyển hóa thành nguồn thu nhập thực tế. Đây là hướng kết nối bảo tồn với phát triển kinh tế, giúp nghề thủ công tạo ra giá trị từ chính những trải nghiệm văn hóa.

Nghệ nhân Tấn Phát mong muốn kết nối nghệ nhân với trường học, cơ sở đào tạo mỹ thuật, doanh nghiệp và đơn vị du lịch để hình thành các mô hình giáo dục trải nghiệm, thực hành sáng tạo và khởi nghiệp từ di sản. Ảnh: NVCC

Về phía Nhà nước, nghệ nhân mong muốn có thêm chính sách thiết thực hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề, đào tạo nghề cho thanh niên, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng thương hiệu làng nghề và kết nối sản phẩm truyền thống với thị trường trong nước, quốc tế. Theo ông, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ bảo tồn đơn thuần sang tạo điều kiện để nghề truyền thống phát triển thành một ngành kinh tế văn hóa có giá trị.

Từ thực tiễn làng cổ Đường Lâm, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát kỳ vọng hình thành một thế hệ kế cận không chỉ biết làm nghề mà còn hiểu, yêu nghề và có khả năng phát triển nghề. Lợi thế của Đường Lâm là không gian di sản sống, nơi nghề thủ công, kiến trúc cổ, đình, chùa, phong tục và đời sống cộng đồng cùng tồn tại, tạo nên nguồn chất liệu phong phú cho sáng tạo.

Ông mong muốn kết nối nghệ nhân với trường học, cơ sở đào tạo mỹ thuật, doanh nghiệp và đơn vị du lịch để hình thành các mô hình giáo dục trải nghiệm, thực hành sáng tạo và khởi nghiệp từ di sản. Người trẻ cần nhìn nhận làng nghề không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ, mà còn có thể tạo ra sản phẩm mới, giá trị mới và cơ hội nghề nghiệp mới.

Với nghề sơn mài, kỳ vọng lớn nhất của ông là thế hệ kế cận không chỉ làm theo những mẫu hình có sẵn, mà có tư duy sáng tạo, bản sắc cá nhân, biết khai thác chất liệu truyền thống để tạo nên những tác phẩm mang hơi thở thời đại. Bởi một nghề truyền thống chỉ thực sự được bảo tồn khi có người tiếp nối, sản phẩm được xã hội đón nhận và người làm nghề có thể sống tốt bằng chính nghề của mình.