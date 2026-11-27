Thượng tọa Thích Phước Cường, đại diện Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương phụ trách nghi lễ miền Nam, đương vi sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi tiến Giác linh.

Đối trước Giác linh đài, với sự thành tâm vọng hướng của hàng môn đồ đệ tử, chư tôn đức đã tuần tự thực hiện nghi thức tán hương, hiến phạn thực cúng dường, truy tán công hạnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Thượng tọa Thích Phước Cường cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành khóa lễ

Trong nghi lễ Phật giáo Nam bộ, với tang nghi của chư tôn đức, nghi tiến Giác linh thường được cử hành trang trọng theo thể thức quy định cụ thể trong Thiền môn Chánh độ khoa nghi. Đối với các bậc kỳ túc trưởng lão tân viên tịch, ngoài việc tuân thủ các thể thức, trình tự quy định cụ thể trong khoa phạm, nội dung các bản tán tụng, sớ văn còn được biên soạn tùy theo công hạnh, đức độ của mỗi vị tôn đức viên tịch.

Ngoài ra, nghi tiến Giác linh còn mang ý nghĩa cao nhất đó là thể hiện tâm thành báo đáp thâm ân của môn đồ đệ tử đối với bậc Tôn sư, đạo nghĩa thầy trò trong chốn Tòng lâm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM) là vị Trưởng lão có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, dù sinh trưởng và xuất gia, cầu học nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng Bắc Việt, cuộc đời hành đạo của ngài lại gắn bó gần trọn với miền Nam 72 năm, từ 1954 cho đến ngày viên tịch.

Nhiều Phật tử tham dự không kiềm được nỗi xúc động trước sự viên tịch của một bậc Thầy khả kính