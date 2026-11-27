Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự phường đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027: lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ khu vực năm 2027; chú trọng xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong dân quân và dự bị động viên; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hội nghị là cơ sở để Đảng ủy Quân sự phường An Khê thống nhất ý chí, hành động, nâng cao chất lượng lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.