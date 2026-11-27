Phô mai trái cây là loại phô mai chế biến vị ngọt béo mịn, pha hương hoặc mẩu trái cây như việt quất, dâu, nho, dưa lưới, xoài. Dạng phổ biến nhất là phô mai viên QBB của Nhật, hộp 90g gồm 6 viên. Bạn có thể ăn trực tiếp, kèm bánh mì, bánh quy hoặc trộn salad trái cây.

Phô mai trái cây là gì và có những dạng nào?

Phô mai trái cây (còn gọi là phô mai hoa quả, phô mai ngọt vị trái cây) là phô mai chế biến có vị ngọt dịu, béo mịn, kết cấu mềm và hơi dẻo. Thành phần thường gồm kem phô mai, đường, sữa bột tách béo, bơ và hương liệu trái cây.

Dạng viên bọc giấy bạc từng viên và dạng hũ phết bánh

Dạng viên: hộp 90g gồm 6 viên, mỗi viên bọc giấy bạc riêng.

Dạng hũ nhỏ: dùng phết bánh hoặc ăn bằng thìa.

Vị thường gặp: việt quất, dâu mâm xôi, nho, vani, dưa lưới, chuối, chanh, xoài.

Món này ngọt hoàn toàn, không mặn như phô mai con bò cười. Tỷ lệ trái cây thật thường thấp, phần lớn mùi vị đến từ hương liệu.

Cần phân biệt với fruit cheese kiểu châu Âu. Đây là mứt trái cây nấu đặc, cắt lát, không chứa sữa và thường ăn kèm các loại phô mai thật. Hai món này khác nhau, đừng nhầm khi tìm mua hay đọc công thức.

Cách chọn mua phô mai trái cây ngon

Phô mai ngon có bao bì kín, còn hạn dùng và viên phô mai mềm mịn. Hạn dùng của hộp viên khoảng 9 tháng.

Viên phô mai tốt phải mềm mịn, không chảy nước, không vón cục

Kiểm tra theo các bước sau:

Xem hộp: hộp nguyên vẹn, giấy bạc từng viên không rách, thông tin nhà sản xuất rõ ràng.

Xem hạn dùng: chọn hộp còn hạn dài.

Kiểm tra viên phô mai: viên mềm mịn, không chảy nước, không vón cục, mùi sữa thơm nhẹ, không có mùi lạ.

Tránh hộp móp, rách hoặc bày ở nơi nóng, không rõ nguồn gốc. Người mới thử nên chọn vị dễ ăn như việt quất, vani, nho xanh. Vị đào và nho khô đôi khi bị chê hương nhân tạo, còn vị vani dễ ngấy hơn, nên ăn kèm chút trái cây chua để cân vị.

Bạn có thể mua ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm nhập khẩu hoặc online. Hộp 90g thường ở mức vài chục nghìn đồng, tùy nơi bán và thời điểm, nên so giá và chọn nơi giữ lạnh tốt.

6 cách ăn và chế biến phô mai trái cây dễ làm

Nguyên tắc dễ nhớ là lấy vị chua của trái cây để cân độ béo của phô mai. Nếu thấy ngấy, hãy bẻ đôi viên rồi ăn phần vị chua sau vị béo.

1. Ăn trực tiếp làm món tráng miệng

Bóc giấy bạc và ăn ngay khi còn mát lạnh. Bạn có thể bẻ đôi viên để ăn từ từ, tránh ngấy.

2. Kèm bánh mì và bánh quy

Phết hoặc kẹp viên phô mai mềm vào bánh mì mềm, bánh mì nướng hay bánh quy giòn. Thêm vài lát chuối hoặc dâu tây sẽ tròn vị hơn.

3. Salad trái cây phô mai

Cắt nhỏ táo, dâu, nho, dưa lưới rồi trộn cùng vài viên phô mai bẻ miếng. Thêm ít sữa chua không đường để lớp sốt mịn và nhẹ vị.

Salad trái cây phô mai mát, nhiều màu sắc, hợp bữa phụ

4. Sữa chua phô mai trái cây

Bẻ nhỏ phô mai, trộn với sữa chua, để mát rồi múc ăn bằng thìa. Thêm trái cây tươi là đủ vị. Nếu thích kết cấu mịn hơn, bạn có thể dùng máy xay cho hỗn hợp đều.

5. Bánh hotteok phô mai trái cây

Hotteok là bánh rán kiểu Hàn, vỏ mềm dẻo, ruột nhân nóng chảy. Bạn có thể dùng phô mai trái cây làm nhân thay cho đường nâu truyền thống. Rán vàng hẳn một mặt rồi mới trở bánh để phô mai không trào ra.

Chảo chống dính giúp bánh hotteok vàng đều, dễ trở mặt

Dùng chảo chống dính và lửa vừa để dễ kiểm soát. Chảo chống dính giúp bánh rán đều, ít dính và dễ trở mặt.

6. Ăn kèm trái cây tươi

Xếp viên phô mai cùng dâu tây, việt quất, táo hoặc nho xanh ra đĩa, kèm vài lát bánh quy cho bữa nhẹ cuối tuần. Vị chua nhẹ của trái cây giúp món thanh hơn.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng cho món bánh nướng phô mai. Khi nướng, để nhiệt vừa phải để lớp nhân chín mềm, không trào.

Cách bảo quản phô mai trái cây

Ngăn mát: để hộp ở ngăn mát tủ lạnh, đậy kín. Không nên cấp đông vì dễ đổi kết cấu.

Sau khi mở gói: nên ăn ngay. Phần còn lại bọc kín và cất lại ngăn mát.

Khi mang đi: dùng túi giữ lạnh nếu đi xa hoặc trời nóng. Tránh để ngoài nắng lâu.

Lưu ý về dinh dưỡng và sức khỏe

Phô mai trái cây cung cấp đạm và canxi từ sữa, phù hợp ăn vặt hoặc bữa sáng gọn nhẹ. Viên bọc riêng giúp dễ kiểm soát khẩu phần. Tuy nhiên, đây là món ăn vặt, không phải thực phẩm có tác dụng chữa bệnh.

Món có cả đường lẫn chất béo, mỗi lần chỉ nên dùng khoảng 1-2 viên.

Đọc kỹ nhãn nếu nhà có người dị ứng sữa hoặc trái cây.

Một số vị có nho khô hoặc hương rượu nho, cần cân nhắc với trẻ nhỏ và người kiêng cồn.

Nhiều nơi bán ghi dùng được từ khoảng 6 tháng tuổi, nhưng bạn nên xem nhãn và hỏi bác sĩ nhi trước khi cho bé thử.

Câu hỏi thường gặp

Phô mai trái cây có phải là thạch không? Không. Đây là phô mai chế biến từ kem phô mai, kết cấu mềm dẻo, vị ngọt béo. Một số loại có thêm chất tạo đông nhưng bản chất vẫn là phô mai.

Vị nào ngon nhất? Tùy khẩu vị, nhưng vani, việt quất, nho xanh, xoài được khen nhiều. Vị đào và nho khô dễ bị chê hơn.

Ăn phô mai trái cây có bị béo không? Món có cả chất béo lẫn đường nên ăn quá nhiều dễ dư năng lượng. Hãy ăn vừa phải, đọc kỹ nhãn trước khi dùng và giữ lạnh ở ngăn mát để món luôn mềm mịn, an toàn.