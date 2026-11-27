Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phu nhân Bành Lệ Viên và Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm Truyền thông quốc tế Thâm Quyến, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 18/11. (Nguồn: Pool)

Bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ngày 19/11, bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã mời Phu nhân, Phu quân các nhà lãnh đạo APEC tham quan một triển lãm văn hóa tại Thâm Quyến và thưởng thức chương trình nghệ thuật giới thiệu văn hóa Lĩnh Nam.

Đây là bước đi có chủ đích của Trung Quốc, kết hợp các yếu tố ngoại giao, văn hóa và chính trị. Hoạt động này nhằm nâng cao sức mạnh mềm của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Phát huy vai trò ngoại giao phu nhân

Trung Quốc đang đẩy mạnh ngoại giao phu nhân thông qua vai trò chủ động của bà Bành Lệ Viên tại Hội nghị cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến, sử dụng sức mạnh mềm nhằm góp phần giảm bớt căng thẳng với các nền kinh tế khác.

Vai trò của ngoại giao phu nhân tại Hội nghị lần này thể hiện trên những khía cạnh như:

(i) Góp phần giảm căng thẳng địa chính trị: Bắc Kinh tận dụng sức ảnh hưởng về văn hóa và nghệ thuật của bà Bành Lệ Viên, nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng, đồng thời là Đại sứ thiện chí (Goodwill Ambassador), nhằm tạo ra những không gian giao lưu thân mật, cởi mở. Qua đó, Trung Quốc kỳ vọng góp phần giảm bớt những bất đồng về thương mại và chính trị giữa các nền kinh tế lớn trong khu vực.

(ii) Tạo yếu tố gần gũi, nhân văn trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc: Các hoạt động giao lưu bên lề Hội nghị tạo cơ hội để Phu nhân nhà lãnh đạo các nền kinh tế gặp gỡ và trao đổi trực tiếp về những giá trị chung như gia đình, di sản văn hóa và giáo dục. Những kết nối giữa người với người này góp phần tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu của Hội nghị cấp cao APEC.

(iii) Truyền tải thông điệp về chung sống hòa bình và hài hòa giữa Trung Quốc với thế giới: Trong chuyến tham quan cùng Phu nhân, Phu quân các nhà lãnh đạo APEC, bà Bành Lệ Viên giới thiệu văn hóa Lĩnh Nam, bắt nguồn từ miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Quảng Đông và Thâm Quyến. Theo bà, văn hóa Lĩnh Nam thể hiện triết lý chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Thông qua việc giới thiệu những giá trị văn hóa này, Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc gửi đi thông điệp tới các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về sự cần thiết của việc chung sống hòa bình và tăng cường gắn kết, thay vì đối đầu và xung đột.

(iv) Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại: Chương trình dành cho phu nhân các nhà lãnh đạo APEC có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống do thiếu nhi thể hiện, như múa lân (xingzi) và múa anh ca (yingge), bên cạnh trải nghiệm trình chiếu kỹ thuật số mô phỏng những con phố với các dãy nhà kỳ lâu (qilou).

Sự kết hợp này nhằm làm nổi bật những nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo tồn, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ, song song với quá trình phát triển công nghệ nhanh chóng.

(v) Mở thêm kênh đối thoại nhằm góp phần tháo gỡ căng thẳng quốc tế: Vai trò của Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc giúp tạo dựng một kênh giao tiếp thân thiện, linh hoạt, ít chịu tác động trực tiếp từ những vấn đề phức tạp liên quan đến thương mại, công nghệ và an ninh.

Điều này thể hiện qua việc bà Bành Lệ Viên trực tiếp đón tiếp và trò chuyện bằng tiếng Anh, không cần phiên dịch, với các nhà lãnh đạo và khách mời, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những tương tác gần gũi như vậy góp phần tạo thêm sự kết nối giữa con người với con người, qua đó mở ra những cơ hội đối thoại trong bối cảnh quan hệ chính trị còn nhiều bất đồng.

(vi) Nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy giao lưu văn hóa với thế giới: Phát huy những hiểu biết về nghệ thuật và văn hóa của mình, bà Bành Lệ Viên góp phần quảng bá hình ảnh Trung Quốc cởi mở, giàu bản sắc văn minh. Bà dẫn đầu chuyến tham quan dành cho Phu nhân, Phu quân các nhà lãnh đạo APEC tại Quảng trường Vịnh Văn hóa ở Thâm Quyến, giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể và nét đặc sắc của văn hóa Lĩnh Nam địa phương.

Thông qua hoạt động này, Trung Quốc nhấn mạnh những giá trị chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời sử dụng giao lưu văn hóa như một phương thức tăng cường sự hiểu biết với cộng đồng quốc tế.

Phu nhân nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Văn hóa vịnh Thâm Quyến, ngày 19/11. (Nguồn: Tân Hoa xã)

(vii) Ngoại giao thời trang và thông điệp qua hình ảnh: Phong cách thời trang của bà Bành Lệ Viên kết hợp các yếu tố truyền thống Trung Quốc, chẳng hạn chi tiết cổ áo lấy cảm hứng từ sườn xám, điểm xuyết nét hiện đại. Cách lựa chọn trang phục này vừa thể hiện bản sắc dân tộc một cách tinh tế, vừa tạo điều kiện để khách mời, trong đó có Phu nhân các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan, giới thiệu trang phục truyền thống của Trung Quốc trong không khí tôn trọng lẫn nhau và đề cao sự đa dạng văn hóa.

(viii) Giới thiệu thành tựu công nghệ và diện mạo hiện đại của Trung Quốc: Các hoạt động văn hóa bên lề Hội nghị kết hợp những giá trị truyền thống với công nghệ tiên tiến, gắn liền với hình ảnh Thâm Quyến. Chương trình có các hình thức trình diễn kỹ thuật số tương tác, giới thiệu di sản văn hóa địa phương; qua đó, truyền tải thông điệp rằng quá trình hiện đại hóa và phát triển công nghệ của Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng văn hóa lâu đời, chứ không tách rời các giá trị truyền thống.

(ix) Góp phần cải thiện quan hệ với các nền kinh tế khác: Hoạt động đón tiếp thân tình của Phu nhân Bành Lệ Viên cùng Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là có thể góp phần giảm bớt căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

Thông qua việc nhấn mạnh lợi ích chung và thúc đẩy xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc kỳ vọng tăng cường sự gắn kết khu vực và tạo thêm động lực cải thiện quan hệ với các bên.

Văn hóa Lĩnh Nam và thông điệp về sự chung sống hài hòa

Văn hóa Lĩnh Nam trải rộng ở miền Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam cùng hai đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Macau (Trung Quốc). Nền văn hóa này mang những nét biểu tượng riêng, kết hợp tinh thần cởi mở với biển cả và thương mại, tư duy thực tiễn, sự hài hòa với thiên nhiên cùng ý chí bền bỉ. Do nằm tương đối biệt lập ở phía Nam dãy núi Nam Lĩnh, cách xa vùng đồng bằng trung tâm Trung Quốc, khu vực này đã hình thành bản sắc văn hóa riêng, thể hiện qua những khía cạnh nổi bật sau:

(i) Lịch sử giao thoa văn hóa và tinh thần cởi mở hướng ra biển: Văn hóa Lĩnh Nam, gắn với các địa phương như Quảng Đông, Thâm Quyến, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Hải Nam, phản ánh lịch sử giao thương đường biển của miền Nam Trung Quốc. Trong quá trình phát triển, khu vực này thường xuyên giao lưu với thế giới bên ngoài, tiếp thu và linh hoạt dung hòa những ảnh hưởng văn hóa. Vì vậy, văn hoá Lĩnh Nam được xem là một vấn đề phù hợp để thảo luận về quan hệ đối tác khu vực tại APEC Thâm Quyến.

(ii) Kết hợp truyền thống với hiện đại: Thông qua việc giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa lân, múa anh ca và nghề thủ công, cùng những hình thức trình chiếu kỹ thuật số tái hiện các khu phố di sản, Trung Quốc muốn làm nổi bật nỗ lực bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể cho các thế hệ tương lai, đồng thời bắt kịp những tiến bộ công nghệ mới nhất.

(iii) Ý nghĩa lịch sử và xã hội: Là điểm khởi đầu của Con đường tơ lụa trên biển, Lĩnh Nam tượng trưng cho sự giao lưu giữa phương Đông và phương Tây. Truyền thống này được thể hiện qua tinh thần kinh doanh năng động, khả năng thích ứng trước khó khăn và thái độ cởi mở với các nền văn hóa khác.

(iv) Tư duy thực tiễn và tinh thần đổi mới: Trong lịch sử, khu vực Lĩnh Nam gắn liền với cách tiếp cận chủ động, táo bạo trong cải cách kinh tế, tiêu biểu là việc thành lập các đặc khu kinh tế. Điều này khiến Lĩnh Nam trở thành biểu tượng của tinh thần tiên phong và đổi mới, thể hiện qua phương châm hành động trước, báo cáo sau của Trung Quốc.

(v) Đa dạng sắc tộc và chung sống hài hòa: Khu vực này là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, giữa cộng đồng người Hán và các cộng đồng cư dân bản địa, trong đó có người Choang và người Dao. Truyền thuyết về Lưu Tam Tỷ, nữ thần ca hát trong văn hóa dân gian, là biểu tượng về sự hòa hợp văn hóa tại Trung Quốc.

Việc Phu nhân Bành Lệ Viên mời Phu nhân nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tham gia hoạt động giao lưu tại Thâm Quyến là một cách thức sử dụng sức mạnh mềm nhằm góp phần giảm căng thẳng chính trị và xây dựng lòng tin bên cạnh các cuộc đàm phán kinh tế chính thức. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Biểu tượng của hiện đại hóa và đổi mới sáng tạo Trung Quốc

Việc lựa chọn Thâm Quyến đăng cai Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2026 làm nổi bật mô hình hiện đại hóa, năng lực đổi mới công nghệ và quá trình chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc theo hướng phát triển năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo (AI). Những ý nghĩa nổi bật của lựa chọn này có thể kể đến như sau:

(i) Giới thiệu mô hình hiện đại hóa của Trung Quốc: Việc tổ chức sự kiện tại Quảng trường Vịnh Văn hóa Thâm Quyến mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Chỉ trong vài thập niên, Thâm Quyến đã chuyển mình từ một làng chài nhỏ thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo có tầm vóc toàn cầu. Sự chuyển đổi này được xem là minh chứng cho mô hình hiện đại hóa của Trung Quốc.

(ii) Gắn kết phát triển kinh tế với gìn giữ văn hóa: Việc kết nối hình ảnh Thâm Quyến, biểu tượng của sự phát triển kinh tế và công nghệ, với cội nguồn văn hóa Lĩnh Nam truyền tải thông điệp rằng quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc không thể tách rời bản sắc văn hóa phong phú. Phát triển bền vững cần dựa trên sự cân bằng giữa tiến bộ vật chất, bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa.

(iii) Trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao: Thâm Quyến là một trong những trung tâm đổi mới công nghệ hàng đầu Trung Quốc, thể hiện quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang các ngành công nghiệp thông minh, xe năng lượng mới và công nghệ tiên tiến.

(iv) Biểu tượng của cải cách, mở cửa và hiện đại hóa: Trong lịch sử phát triển, Thâm Quyến gắn liền với chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Ngày nay, thành phố này được giới thiệu như một hình mẫu thực tiễn cho quan điểm coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và xanh mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra tại Hội nghị.

(v) Nền tảng thúc đẩy hợp tác khu vực và nghiên cứu chung: Trong khuôn khổ Hội nghị tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc công bố thành lập Trung tâm Nghiên cứu cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố này, đồng thời dành 20 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động hợp tác thiết thực giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

(vi) Quản lý đô thị thông minh, hiện đại: Các biện pháp quản lý được triển khai trong thời gian diễn ra Hội nghị, như điều tiết giao thông, quản lý hoạt động giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (drone) và giảm thiểu tiếng ồn, góp phần thể hiện hình ảnh một đô thị hiện đại vận hành dựa trên công nghệ và các giải pháp quản lý có tổ chức.

(vii) Nâng cao vị thế ngoại giao và kinh tế trên trường quốc tế: Việc đăng cai Hội nghị vào tháng 11/2026 giúp Thâm Quyến thu hút sự chú ý quốc tế, vượt ra ngoài phạm vi kinh tế và thương mại. Dư luận đặc biệt quan tâm đến các cuộc đối thoại giữa những cường quốc về thương mại, trí tuệ nhân tạo và tương quan lực lượng trong hệ thống quốc tế.

Có thể nói, lời mời của bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dành cho Phu nhân, Phu quân các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tham gia những hoạt động giao lưu tại Thâm Quyến là một cách thức sử dụng sức mạnh mềm nhằm góp phần giảm căng thẳng chính trị và xây dựng lòng tin bên cạnh các cuộc đàm phán kinh tế chính thức.

Bản thân địa điểm tổ chức là Thâm Quyến cũng mang ý nghĩa biểu tượng về tinh thần cởi mở và đổi mới sáng tạo. Việc lựa chọn thành phố này không phải ngẫu nhiên: Từ một làng chài, Thâm Quyến đã vươn lên trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm cỡ toàn cầu, đại diện cho thành tựu cải cách và mở cửa của Trung Quốc.

Qua đó, thông điệp về sự chung sống hài hòa giữa các nền văn hóa của Lĩnh Nam được kết nối với tầm nhìn của Trung Quốc về một tương lai thịnh vượng chung, trong đó không ngừng tăng cường hợp tác, học hỏi lẫn nhau và gắn kết với thế giới.

(theo Modern Diplomacy)