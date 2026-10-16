Vũng Chùa xanh...

Từ tâm nguyện của Đại tướng

Ở Vũng Chùa, những hàng phi lao nối nhau dọc bờ biển, tán cây đón gió, rì rào theo từng đợt sóng. Qua năm tháng, màu xanh đã dần phủ lên những bờ cát, tạo nên không gian sinh thái bình yên quanh nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đằng sau sự đổi thay ấy là sự chung tay của nhiều tổ chức, đoàn thể, người dân và gia đình Đại tướng với mong muốn gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường trên vùng đất quê hương.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn trăn trở trước những cánh rừng bị tàn phá bởi chiến tranh và những tác động của con người. Đại tướng từng nhấn mạnh: “Nên tôn trọng môi trường sinh thái và những di tích lịch sử, coi đó là những của cải quý giá nhất để giáo dục con em chúng ta, thế hệ này và các thế hệ mai sau, hết sức tôn trọng môi trường vì vấn đề này sau này rất quan trọng.”

Từ tâm nguyện ấy, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng các tổ chức, đoàn thể và người dân tham gia nhiều hoạt động trồng cây xanh, góp sức phục hồi những loài cây bản địa ở các địa phương. Sau hơn 10 năm Đại tướng trở về với đất mẹ, những đổi thay đã hiện rõ trong từng tán cây, từng khoảng xanh ở Vũng Chùa.

Từ những hàng phi lao dọc bờ biển, những loài cây bản địa như: Lát, tràm gió, ươi, cây báng… ngày một vươn cao, đan xen nhiều tầng tán. Các loài hoa và cây cảnh như mai, ban, hồng, sim… cũng được phục hồi, trồng mới, góp phần tạo nên môi trường sống tự nhiên, yên bình...

Toàn cảnh Vũng Chùa-Đảo Yến - Ảnh: C.V

Với bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mong muốn bảo vệ môi trường của Đại tướng được tiếp nối từ những việc làm giản dị, gần gũi. “Tâm huyết với lời của ông, mình cứ tự nhủ là nếu mình trồng thêm một cái cây, mở thêm được rừng thì sẽ góp thêm cho môi trường trong, xanh, sạch đẹp hơn”, bà Hạnh Phúc chia sẻ.

Hiện nay, tại khu vực mộ Đại tướng, cùng với gia đình còn có đội ngũ chuyên trách việc trồng, chăm sóc cây xanh. Công việc được tiếp tục qua từng đợt, từ trồng bổ sung đến chăm nom những cây đã bén rễ, góp phần giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái nơi đây.

Theo bà Hạnh Phúc, việc trồng và chăm sóc cây xanh ở khu vực mộ Đại tướng được duy trì thường xuyên, chú trọng cả cây bản địa và những loài phù hợp với điều kiện tự nhiên. Trồng cây mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là phải chăm sóc để cây sinh trưởng tốt, giữ được màu xanh lâu dài cho khu vực và lan tỏa việc làm ý nghĩa này trong cộng đồng.

Đó cũng là cách để tâm nguyện của Đại tướng không chỉ được nhắc nhớ qua những câu chuyện về ông mà tiếp tục hiện diện trong những việc làm cụ thể hôm nay.

Để màu xanh được tiếp nối

Tâm nguyện ấy không chỉ được gửi gắm qua những hàng cây ở Vũng Chùa mà còn qua những món quà xanh trao tặng người dân ở các địa phương. Trong chương trình Xuân biên phòng năm 2023, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trao tặng 103 cây gỗ lát cho người dân khu vực biên giới xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (nay là xã Kim Ngân).

Khi đó, ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng bản Chuôn (nay là bản Bang) là người đại diện nhận trồng và chăm sóc. Theo ông Sang, món quà ấy không chỉ mang lại niềm vinh dự cho gia đình, bà con dân bản mà còn là trách nhiệm, ý nghĩa lâu dài khi cây có thể lớn lên, góp phần bảo vệ môi trường trên chính quê hương mình.

Vũng Chùa, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nằm trên địa bàn xã Phú Trạch. Màu xanh nơi đây không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan bình yên mà còn gợi nhắc ý nghĩa của việc gìn giữ môi trường sinh thái. Với địa phương, bảo vệ và phát triển rừng cũng là nhiệm vụ lâu dài, gắn với sinh kế của người dân và yêu cầu phát triển bền vững.

Xã Phú Trạch hiện có hơn 6.200ha rừng tự nhiên, hơn 3.000ha rừng trồng; tỉ lệ che phủ rừng đạt 47% (năm 2025). Những diện tích rừng này vừa là nguồn lực phát triển kinh tế lâm nghiệp, vừa có vai trò bảo vệ đất, nguồn nước và môi trường sống. Vì vậy, cùng với phát triển rừng trồng, việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có là nội dung được địa phương quan tâm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Phú Trạch đã trồng hơn 1.000ha rừng. Cùng với hoạt động trồng rừng, địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong chăm sóc, bảo vệ rừng. Việc lựa chọn loài cây phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và chăm sóc diện tích sau trồng có ý nghĩa thiết thực để cây sinh trưởng tốt, góp phần duy trì màu xanh lâu dài.

“Bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và người dân. Địa phương sẽ tiếp tục gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ý thức cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ rừng, đồng thời quan tâm đến hiệu quả thực chất của các hoạt động trồng cây”, ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trạch chia sẻ.

Những cây phi lao đứng vững trên cát, những cây gỗ lát tiếp tục lớn lên, góp phần làm dày thêm màu xanh nơi vùng biên giới, hay những cánh rừng được chăm sóc qua từng mùa đều bắt đầu từ một việc làm cụ thể, và nối dài bằng trách nhiệm của những người tiếp bước. Mỗi cây xanh được trồng xuống, mỗi mầm cây được chăm sóc để lớn lên đều góp thêm một phần vào hành trình gìn giữ thiên nhiên.

Bởi bảo vệ màu xanh hôm nay cũng chính là gìn giữ nguồn sống, tài sản quý giá của thiên nhiên cho các thế hệ mai sau. Tâm nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường vẫn đang được gia đình, người dân và địa phương tiếp nối bằng những việc làm thiết thực.