Ấn tượng sắc màu văn hóa Việt Nam tại Hội chợ Videx Cambodia 2026

Đoàn văn công Quân khu 9 trình diễn tiết mục văn nghệ giao lưu các điệu múa truyền thống hai nước. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Khu Không gian văn hóa Việt Nam được bố trí ngay sân khấu chính của Hội chợ Videx Cambodia 2026 dễ dàng thu hút người dân tới tham quan, mua sắm tại hội chợ. Tại đây thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ góp phần quảng bá những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Ban tổ chức trao nhiều phần quà tặng người dân Campuchia tham quan hội chợ.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội chợ, vào các buổi chiều hằng ngày, Đoàn văn công Quân khu 9 tổ chức buổi diễn kéo dài khoảng 1 giờ, phục vụ khách tham quan.

Khách tham quan không những được thưởng thức các món ăn đặc sản, nhận quà tặng từ Ban Tổ chức mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những vũ điệu trong sinh hoạt tập thể của bộ đội Việt Nam.

Đoàn văn công Quân khu 9 trình diễn tiết mục văn nghệ giao lưu các điệu múa truyền thống hai nước.

Những hoạt động giao lưu văn hóa tại hội chợ đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, quân đội, nhân dân hai nước.