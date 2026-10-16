Ấn tượng sắc màu văn hóa Việt Nam tại Hội chợ Videx Cambodia 2026
Bên cạnh những hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 (Hội chợ Videx Cambodia 2026), còn là nơi văn hóa Việt Nam gây ấn tượng mạnh đối với người dân địa phương và du khách.
Khu Không gian văn hóa Việt Nam được bố trí ngay sân khấu chính của Hội chợ Videx Cambodia 2026 dễ dàng thu hút người dân tới tham quan, mua sắm tại hội chợ. Tại đây thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực truyền thống Việt Nam.
Các hoạt động giao lưu văn hóa không chỉ góp phần quảng bá những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội chợ, vào các buổi chiều hằng ngày, Đoàn văn công Quân khu 9 tổ chức buổi diễn kéo dài khoảng 1 giờ, phục vụ khách tham quan.
Khách tham quan không những được thưởng thức các món ăn đặc sản, nhận quà tặng từ Ban Tổ chức mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những vũ điệu trong sinh hoạt tập thể của bộ đội Việt Nam.
Những hoạt động giao lưu văn hóa tại hội chợ đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, quân đội, nhân dân hai nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-tuong-sac-mau-van-hoa-viet-nam-tai-hoi-cho-videx-cambodia-2026-post995765.html