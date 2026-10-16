VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

Mùa giải thứ 7 của VPBank Hanoi International Marathon dự kiến quy tụ hơn 11.000 VĐV trong nước và quốc tế, mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua những cung đường biểu tượng.

Với concept “Hanoi Vibes - The City Moves”, VPIM 2026 tái hiện những biểu tượng quen thuộc của Hà Nội qua ngôn ngữ pixel art trẻ trung, hiện đại, kết hợp typography phong cách công nghệ và bảng màu neon giàu năng lượng, thể hiện một Thủ đô vừa gìn giữ bản sắc, vừa không ngừng chuyển động.

Xuất phát từ khu vực Hồ Gươm, các VĐV sẽ chạy qua những góc phố mang dấu ấn thời gian. Ảnh: BTC

Các VĐV sẽ tranh tài ở bốn cự ly: 42km - 21km - 10km - 5km, được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn. Hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn và mang đến trải nghiệm tương đương các giải marathon hàng đầu châu lục.

Cung đường VPIM 2026 tiếp tục tái hiện những lát cắt đặc trưng của Hà Nội - cổ kính, bình yên nhưng cũng đầy sức sống và đang không ngừng chuyển mình. Xuất phát từ khu vực Hồ Gươm, các VĐV sẽ chạy qua những góc phố mang dấu ấn thời gian, chiêm ngưỡng các địa danh nổi tiếng như Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội, trước khi cảm nhận rõ hơn diện mạo của một Thủ đô hiện đại đang vươn mình mạnh mẽ.

Riêng cự ly 42km mở rộng hành trình qua Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang; các cầu Long Biên, Nhật Tân, Đông Trù; Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long, mang đến trải nghiệm khám phá Hà Nội qua từng kilomet.

VPIM 2026 là hành trình khám phá, cảm nhận và kết nối với thành phố bằng tất cả các giác quan. Ảnh: BTC

Tinh thần “Hanoi Vibes - The City Moves” được thể hiện xuyên suốt trong bộ vật phẩm và chuỗi trải nghiệm dành cho vận động viên. Điểm nhấn được chờ đợi trong bộ vật phẩm là áo thi đấu do Coolmate sản xuất. Áo T-shirt được thiết kế cho các cự ly 5km, 10km và 21km, trong khi VĐV Full Marathon 42km sử dụng áo singlet. Trang phục sử dụng chất liệu polyester tái chế kết hợp polyester chống bám nước, có trọng lượng nhẹ, thoáng khí, thấm hút và khô nhanh, giúp vận động viên thoải mái trong suốt hành trình thi đấu.

Đánh dấu mùa giải thứ 7 được tổ chức liên tiếp, đồng thời là giải chạy thứ 20 trong hành trình phát triển phong trào thể thao cộng đồng của VPBank, VPIM 2026 khoác lên diện mạo mới với concept "Hanoi Vibes - The City Moves", đưa tinh thần trẻ trung, năng động và nhịp chuyển động của Hà Nội vào từng cung đường và trải nghiệm dành cho VĐV.

Huy chương chung cuộc là một trong những điểm nhấn thiết kế của mùa giải năm nay, tiếp tục kể câu chuyện về Hà Nội theo chủ đề "Hanoi Vibes - The City Moves". Trên mặt huy chương, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, cầu Long Biên và Nhà hát Lớn xuất hiện bên hình ảnh tòa nhà VPBank. Các biểu tượng của Hà Nội xưa và nay được đặt cạnh nhau, gợi nên một thành phố gìn giữ những dấu ấn lâu đời trong khi vẫn không ngừng đổi mới. Bao quanh những hình ảnh ấy là các vòng tròn nối tiếp, gợi liên tưởng đến vòng chạy, bước chân và dòng chuyển động không ngơi nghỉ của thành phố. Với đường nét thiết kế tinh xảo và sắc nét, mỗi chiếc huy chương là minh chứng cho thành quả và sự nỗ lực xuất sắc của các VĐV.

Bộ huy chương tái hiện những lát cắt đặc trưng của Hà Nội, cổ kính bình yên nhưng cũng đầy sức sống năng động

Cơ cấu giải thưởng năm nay cũng tạo sức hút cho các VĐV hướng tới thành tích. Theo thông tin từ ban tổ chức, VPIM 2026 có 118 giải thưởng với tổng giá trị tiền mặt 718 triệu đồng. Giải thưởng được phân bổ trải rộng trên các cự ly Full Marathon, Half Marathon và 10km, gồm hạng mục Top 10 chung cuộc, giải theo nhóm tuổi cùng các giải thưởng bổ sung.

CácVĐV sẽ được tận hưởng thu Hà Nội sáng sớm trên cầu Long Biên. Ảnh: BTC

Ở hạng mục giải Nhất, VĐV nam và nữ của cự ly Full Marathon nhận mức thưởng 50 triệu đồng; Half Marathon là 20 triệu đồng và 10km là 10 triệu đồng. Cơ cấu này tạo thêm động lực cho những runner đặt mục tiêu cạnh tranh thứ hạng, đồng thời mở ra cơ hội được ghi nhận cho các VĐV ở nhiều nhóm tuổi.

Tại VPIM 2026, từng kilomet không đơn thuần là khoảng cách để chinh phục. Đó là hành trình khám phá, cảm nhận và kết nối với thành phố bằng tất cả các giác quan. Và trong tiết thu đẹp nhất của năm, hơn 11.000 bước chạy sẽ cùng viết nên một câu chuyện chung về Hà Nội, một Hà Nội sống động, giàu bản sắc và đầy cảm hứng nhìn từ đường chạy marathon.

Trước ngày thi đấu, VPIM Expo diễn ra từ 16 - 17/10 sẽ là nơi runner nhận Bib, Race Kit, kết nối cùng cộng đồng và trải nghiệm các hoạt động, ưu đãi từ VPBank cùng các thương hiệu đồng hành trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục.

Bên cạnh đường chạy, không gian trải nghiệm VPBank trở thành một điểm dừng chân thú vị, thu hút người tham gia bởi cách tái hiện hình ảnh phố phường Hà Nội theo tinh thần trẻ trung, hiện đại. Khu vực VPIM Expo mở cửa từ 13 giờ - 20 giờ ngày 16/10 và 9 giờ - 18 giờ ngày 17/10.

Gian hàng thương hiệu VPBank kết hợp cùng ba gian hàng phân khúc VPBank Prime, VPBank Diamond và VPBank CommCredit tạo nên một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, nơi tinh thần thể thao gặp gỡ văn hóa đô thị.