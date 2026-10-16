Tàu di sản miền Trung và tàu 'quý tộc' ở Việt Nam đẹp nhất thế giới

Đoàn tàu Thống Nhất chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: VNR.

Đầu tháng 10, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ công bố danh sách 20 chuyến tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026 do độc giả bình chọn. Trong đó, Việt Nam có 2 đại diện gồm chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" và tàu hạng sang The Vietage by Anantara.

Xếp thứ 10 trong danh sách, chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" đưa hành khách đi qua đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân trên hành trình nối Huế với Đà Nẵng. Tuyến tàu khai trương tháng 3/2024, có chiều dài 102 km và thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng.

Condé Nast Traveler cho biết giá vé một chiều khoảng 11 USD (khoảng 284.000 đồng), thấp nhất trong danh sách. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi mềm điều hòa và một toa sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra các chương trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

Đoàn tàu di sản Miền Trung chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng) hồi tháng 3. Ảnh: VNR.

Tạp chí Mỹ mô tả du khách lần lượt đi qua 3 lớp cảnh quan gồm vùng đầm phá, không gian biển và núi. Huế và Đà Nẵng vốn là những điểm đến có sức hút riêng, nhưng tuyến đường sắt mang đến một cách tiếp cận khác giữa 2 đô thị, với nhịp di chuyển chậm và tầm nhìn trực tiếp ra cảnh quan dọc đường.

Tính đến tháng 3/2026, sau 2 năm vận hành, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách. Tuyến có 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4, khởi hành từ ga Huế và ga Đà Nẵng.

Tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h45, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 rời ga Huế lúc 14h25 và đến Đà Nẵng lúc 17h40.

Tàu HĐ2 khởi hành từ ga Đà Nẵng lúc 7h50, đến Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát lúc 15h và đến Huế lúc 17h45.

Trong khi đó, The Vietage by Anantara xếp thứ 14, đại diện cho hướng phát triển đưa tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp lên tàu hỏa. Đây là dự án tàu hỏa hạng thương gia đầu tiên tại Việt Nam, kết nối các điểm đến dọc duyên hải miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang.

Toa tàu phục vụ tối đa 12 hành khách, bố trí thành 6 khoang riêng nhằm bảo đảm không gian riêng tư, giá vé 420 USD/người (gần 11 triệu đồng). Nội thất sử dụng gỗ sáng màu, mây đan và quầy bar đá cẩm thạch. Các cửa sổ lớn mở ra khung cảnh đồng ruộng, vùng ven biển và những triền núi miền Trung.

Không gian nội thất bên trong đoàn tàu hạng thương gia đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: VNR.

Trên hành trình Đà Nẵng - Quy Nhơn, thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng. Hành khách được phục vụ bữa ăn 3 món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp, cùng rượu vang, bia thủ công, trái cây, trà, cà phê và đồ ăn nhẹ tại quầy bar.

Tuyến Quy Nhơn - Nha Trang có dịch vụ trà chiều với các sản vật Việt Nam, trong đó có trứng cá muối, phô mai Việt Nam và trà cao cấp.

Dịch vụ trên tàu còn có 30 phút spa trị liệu đầu và vai cho mỗi hành khách. The Vietage cũng chuẩn bị thực đơn riêng cho trẻ nhỏ, người ăn kiêng cùng các trò chơi vận động.

Trước khi góp mặt trong danh sách năm nay, chuyến tàu "quý tộc" này từng được kênh CNN đưa vào danh sách 6 tour du lịch đường sắt hấp dẫn nhất châu Á năm 2021. Đến năm 2023, hãng tin BNN Breaking có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng dành nhiều lời khen cho hành trình này.

Du khách trải nghiệm tàu hạng sang The Vietage. Ảnh:@phidont.