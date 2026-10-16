Tình hình sức khỏe hiện tại của ca sĩ Hồng Nhung

Mới đây, diva Mỹ Linh đã chia sẻ những cảm nhận khi gặp lại đàn chị Hồng Nhung và ca sĩ Tùng Dương tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM. Đáng chú ý, nhận xét của nữ ca sĩ về sức khỏe và diện mạo hiện tại của Hồng Nhung thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trên trang cá nhân, Mỹ Linh cho biết vừa bay từ Singapore về TP.HCM để tham dự buổi triển lãm kết hợp giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới của nhà thiết kế Cường Đàm.

Ca sĩ Mỹ Lình.

Tại sự kiện, nữ ca sĩ có dịp gặp lại diva Hồng Nhung, ca sĩ Tùng Dương cùng nhiều gương mặt trẻ trong giới nghệ thuật tại TP.HCM. Mỹ Linh bày tỏ niềm vui khi được hội ngộ những người đồng nghiệp thân thiết sau thời gian không có nhiều cơ hội gặp gỡ.

Đặc biệt, nữ ca sĩ dành sự chú ý cho tình trạng sức khỏe của đàn chị Hồng Nhung. Cô chia sẻ bản thân vui khi thấy giọng ca *Nhớ về Hà Nội* trông khỏe khoắn, tươi tắn, như chưa từng trải qua những biến cố bệnh tật.

Bên cạnh đó, Mỹ Linh cũng dành lời khen cho Tùng Dương vì sự ấm áp, chu đáo. Nam ca sĩ còn tiện đường đưa đàn chị về sau sự kiện. Mỹ Linh cũng vui khi gặp con gái Mỹ Anh tại chương trình, nơi cô được chứng kiến không khí giao lưu sôi nổi của các nghệ sĩ.

Nói về buổi trình diễn, Mỹ Linh bày tỏ sự cảm kích trước lời mời của nhà thiết kế Cường Đàm. Theo nữ ca sĩ, chương trình để lại ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và trình diễn thời trang theo phong cách tinh tế.

Ngoài ra, cô còn gửi lời cảm ơn chuyên gia trang điểm Đinh Nam Trung vì đã dành thời gian chăm chút diện mạo, giúp mình tự tin xuất hiện tại sự kiện có nhiều nghệ sĩ và gương mặt nổi bật.

Mỹ Linh và Hồng Nhung dự sự kiện.

Mỹ Linh kể rằng do thời tiết mưa lớn, giao thông tại TP.HCM ùn tắc nghiêm trọng, cô phải kết hợp đi xe công nghệ và đi bộ để đến địa điểm tổ chức. Tại đây, nữ ca sĩ có khoảng thời gian trò chuyện thân mật với bạn bè, thưởng thức những món ăn dân dã và cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

Sự chia sẻ của Mỹ Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những thông tin liên quan đến sức khỏe của diva Hồng Nhung.

Đầu năm 2025, Hồng Nhung công khai việc mắc ung thư vú và cho biết đang tích cực điều trị. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, đồng thời gửi lời động viên đến nữ ca sĩ.

Trong quá trình chữa bệnh, Hồng Nhung đã trải qua phẫu thuật tại Singapore và tiếp tục thực hiện các phương pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ, trong đó có xạ trị.

Dù đối mặt với thử thách lớn về sức khỏe, nữ ca sĩ vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, duy trì lối sống tích cực và tìm kiếm sự cân bằng thông qua việc kết nối với thiên nhiên, gia đình và công việc nghệ thuật.

Ca sĩ Hồng Nhung hiện đang điều trị ung thư vú.

Cô cũng tận dụng sức ảnh hưởng của mình để chia sẻ thông điệp về việc chăm sóc sức khỏe, khuyến khích phụ nữ chủ động khám và tầm soát ung thư vú nhằm phát hiện bệnh sớm.

Hành trình điều trị của Hồng Nhung nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Tinh thần mạnh mẽ và thái độ đối diện với bệnh tật của nữ ca sĩ trở thành nguồn động viên đối với những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

Những chia sẻ mới đây của Mỹ Linh vì thế không chỉ mang đến hình ảnh một cuộc hội ngộ thân tình giữa các nghệ sĩ mà còn khiến người hâm mộ thêm vui mừng khi thấy Hồng Nhung xuất hiện với diện mạo tươi tắn, khỏe khoắn.

Tuy nhiên, nhận xét về ngoại hình tại một sự kiện không đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ đã khỏi bệnh; tình trạng điều trị cụ thể cần được xác nhận từ chính Hồng Nhung hoặc nguồn thông tin đáng tin cậy.