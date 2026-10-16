Lâm Đồng tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026

Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt từng là nơi diễn ra nhiều chương trình âm nhạc quy mô lớn (ảnh minh họa).

Ngày 15/10/2026, Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 17631/KH-BCĐ về tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026.

Festival được tổ chức tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng một số không gian công cộng, thiết chế văn hóa, điểm du lịch phù hợp trên địa bàn khu vực Đà Lạt.

Ba ngày kết nối âm nhạc trong nước và quốc tế

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang được xác định là chương trình trọng điểm, có quy mô quốc tế nhằm triển khai các cam kết khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Thông qua Festival, Lâm Đồng hướng tới tạo không gian giao lưu, kết nối, sáng tạo và biểu diễn với sự tham gia của nghệ sĩ, ban nhạc, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong nước, quốc tế; đồng thời quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, hình ảnh con người, cảnh quan và du lịch Lâm Đồng.

Hoạt động mở đầu Festival là Hội thảo khoa học với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”, diễn ra ngày 13/11 tại Nhà hát Dalat Opera House.

Hội thảo dự kiến có khoảng 150 - 200 đại biểu, với sự tham gia của đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các thành phố thuộc Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO, chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế; đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo.

Tối cùng ngày, tại Nhà hát Dalat Opera House sẽ diễn ra chương trình trình diễn, giới thiệu hai tác phẩm nhạc kịch.

Điểm nhấn của Festival là Chương trình Âm nhạc quốc tế Lang Biang, diễn ra lúc 19h00 ngày 14/11 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình nghệ thuật tổng hợp sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa Lâm Đồng, Tây Nguyên kết hợp với âm nhạc đương đại và âm nhạc quốc tế.

Theo kế hoạch, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế; kết hợp công nghệ Mapping 3D và Hologram để tạo hiệu ứng thị giác. Chương trình được phục vụ miễn phí cho người dân và truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng.

Ngày 15/11, chuỗi hoạt động nghệ thuật tiếp tục với sân khấu thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt. Chương trình kết hợp văn hóa dân gian, âm nhạc và sân khấu thực cảnh, tái hiện hành trình từ truyền thuyết đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cũng trong ngày 15/11, chương trình giao lưu giữa các ban nhạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên. Các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam sẽ cùng biểu diễn, tạo không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật đương đại, thể hiện sự kết nối đa quốc gia.

Bên cạnh các sân khấu biểu diễn, từ ngày 13 - 15/11, Bảo tàng Lâm Đồng sẽ tổ chức không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống. Người dân và du khách có thể tiếp cận, tìm hiểu một số nhạc cụ và thực hành âm nhạc của các dân tộc trên địa bàn, kết hợp trình diễn cồng chiêng và các hoạt động giáo dục, trải nghiệm.

Từng bước hình thành sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng

Theo Ban Chỉ đạo, một trong những mục tiêu của Festival là nâng cao nhận diện danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, tăng cường kết nối quốc tế và từng bước hình thành sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình được định hướng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc đương đại và các giá trị văn hóa truyền thống của Lâm Đồng, Tây Nguyên; khuyến khích sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng các dân tộc, giới trẻ và các chủ thể sáng tạo.

Festival cũng hướng tới tạo thêm không gian để nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia sáng tạo các sản phẩm âm nhạc mới trên nền tảng những giá trị văn hóa bản địa; qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai các hoạt động, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác truyền thông, quảng bá trước, trong và sau Festival; đẩy mạnh giới thiệu danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO cùng hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan và du lịch Lâm Đồng.

Sở Ngoại vụ phối hợp thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, mời các đoàn quốc tế; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; ngành Y tế bố trí lực lượng trực cấp cứu, bảo đảm an toàn thực phẩm và các điều kiện y tế trong suốt thời gian tổ chức Festival.

Các phường khu vực Đà Lạt được yêu cầu chuẩn bị điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và phục vụ người dân, du khách. Riêng UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát an toàn kết cấu sân khấu, khán đài và các công trình tạm phục vụ những chương trình diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên.

Với chuỗi hoạt động trải dài từ hội thảo chuyên môn, nhạc kịch, sân khấu lớn đến không gian di sản và trải nghiệm cộng đồng, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa - du lịch, tạo thêm không gian kết nối giữa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Lâm Đồng và Tây Nguyên.