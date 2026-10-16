Khoảnh khắc nhóm thân Iran tấn công dinh tổng thống ở Yemen

Houthi tuyên bố cuộc tấn công ngày 15/10 đã khiến một số quan chức và lính đánh thuê của Ảrập Xêút thiệt mạng. Trong khi đó, chính phủ Yemen chỉ xác nhận 2 nhân viên an ninh tử vong. Sau đó trong ngày, nhà chức trách cập nhật con số thương vong thành 5 người thiệt mạng và ít nhất 16 nạn nhân bị thương.

Dinh tổng thống ở Yemen trúng hỏa lực tấn công của Houthi hôm 15/10. Video: RT

Theo đài RT, dinh tổng thống Al-Maashiq đã trúng ít nhất 5 quả tên lửa hôm 15/10. Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy khói đen và cột bụi lớn bốc lên cao từ khu vực này. Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cho biết thủ tướng và các thành viên nội các đang có mặt tại dinh thự vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng cuối cùng đều an toàn và không bị thương tích.

Houthi, nhóm vũ trang có tên chính thức là Phong trào Ansar Allah, cáo buộc dinh tổng thống Al-Maashiq đóng vai trò là sở chỉ huy cho các hoạt động quân sự do các sĩ quan Ảrập Xêút điều hành, đồng thời được sử dụng làm kho chứa vũ khí. Nhóm thân Iran khẳng định đã có nhiều thương vong tại hiện trường.

Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của Houthi tuyên bố: “Cuộc tấn công vào sở chỉ huy các hoạt động quân sự của Ảrập Xêút tại Aden nằm trong khuôn khổ chính sách đã được công bố trước đó: nhắm mục tiêu vào các cụm tập trung quân sự của Ảrập Xêút ở bất cứ đâu và coi mọi sự hiện diện quân sự của đối phương là mục tiêu hợp pháp cho lực lượng của chúng tôi, bất kể bọn họ ở đâu”.

Yemen đã rơi vào cuộc nội chiến từ năm 2014. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu can thiệp vào tháng 3/2015 nhằm ngăn chặn nguy cơ lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát đất nước. Giao tranh đã lắng xuống sau một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022, nhưng gần đây đã bùng phát trở lại thành xung đột toàn diện.

Trong suốt tháng 9, Houthi đã không ngừng tập kích các lực lượng thân Ảrập Xêút ở bờ biển phía tây Yemen, tiến đến eo biển chiến lược Bab-el-Mandeb. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra xung quanh Taiz, thành phố lớn thứ 3 của Yemen, vốn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ đặt trụ sở tại Aden. Lực lượng Houthi đã cắt đứt các tuyến đường dẫn vào thành phố này và thông báo về những bước tiến đạt được mỗi ngày, qua đó siết chặt vòng vây.

Đợt giao tranh mới này đặc trưng bởi các vụ bắn phá tầm xa từ cả hai phía. Houthi đã liên tục nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và sân bay quốc tế của Ảrập Xêút, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không tránh hoạt động tại quốc gia này. Ngược lại, Riyadh đã thực hiện các vụ không kích nhắm vào lực lượng Houthi. Cả hai bên cũng liên tục cáo buộc đối phương tấn công vào các mục tiêu dân sự.