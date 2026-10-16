Rực rỡ sắc vàng giữa vùng sơn cước Tuyên Quang

Những thửa ruộng bậc thang rực rỡ sắc vàng, như những cung đàn, đan khắp các sườn núi. Vẻ đẹp bình yên và rực rỡ ấy thu hút đông du khách tới tham quan, tìm hiểu phong tục tập quán, cách thức sản xuất và đời sống người dân bản địa, mở hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang ở Khuổi My (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) rực rỡ sắc vàng. Hành trình lên vùng cao này không chỉ là cuộc săn tìm mùa vàng, mà còn mở ra những câu chuyện về con người, văn hóa và cuộc sống nơi núi rừng Tây Côn Lĩnh.

Người dân Khuổi My đã mạnh dạn cải tạo nhà sàn truyền thống thành homestay đón khách. Để làm du lịch bài bản hơn, người dân đến nhiều địa phương học hỏi cách làm du lịch cộng đồng, từ kỹ năng đón tiếp, giới thiệu cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc đến chế biến, phục vụ món ăn truyền thống. Đến Khuổi My mùa này, du khách được trải nghiệm gặt lúa cùng bà con người Dao.

Xã Hồng Thái (Tuyên Quang) thu hút nhiều khách du lịch đến thăm cánh đồng, trải nghiệm các hoạt động thú vị.

Với diện tích khoảng 80ha, những thửa ruộng bậc thang Hồng Thái vừa cung cấp lương thực cho người dân, vừa tạo nên cảnh quan độc đáo, hấp dẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Buổi sớm ban mai, ánh nắng len qua màn sương, trải vàng trên những thửa ruộng bậc thang Hồng Thái, tạo nên khung cảnh yên bình nơi rẻo cao.

Du khách thích thú chụp ảnh bên thửa ruộng bậc thang xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang.