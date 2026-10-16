Gìn giữ nghề làm lọng giữa lòng Cố đô Huế

Ngày nay, lọng trở thành vật dùng trang trí trong những nơi tôn nghiêm của di tích và các ngôi chùa, đình làng, nhà thờ họ hay trong cưới hỏi ở Cố đô Huế.

Hai chiếc lọng được đặt hai bên bàn thờ trong Lễ dựng cây nêu vào dịp Tết Nguyên đán, trong Đại Nội Huế, để tăng sự tôn nghiêm. Ảnh: Tư liệu - Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Phần lớn các công đoạn làm lọng ở thành phố Huế, được thực hiện bằng thủ công. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Ngọc Tuyên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế là người làm, duy trì nghề làm lọng truyền thống suốt gần 40 năm qua. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Ngọc Tuyên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế là người làm, duy trì nghề làm lọng truyền thống suốt gần 40 năm qua. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Người thợ kiểm tra một chiếc lọng đã hoàn thành tại cơ sở sản xuất trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Những chiếc lọng được trang trí trên cầu Nguyễn Hoàng, bắc qua sông Hương, thành phố Huế để tăng sự trang trọng, quý phái. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN