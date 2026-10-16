Văn hóa

Gìn giữ nghề làm lọng giữa lòng Cố đô Huế

Làm lọng là nghề thủ công truyền thống ở thành phố Huế hiện còn rất ít hộ, cơ sở duy trì được. Vượt xa giá trị che nắng che mưa, mỗi chiếc lọng mang giá trị biểu trưng trong đời sống văn hóa cung đình Huế, khi được dùng để tôn vinh sự trang trọng, quý phái trong các nghi lễ của triều Nguyễn, cũng như trong các lễ nghi cúng tế mang đậm tín ngưỡng dân gian.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Ngày nay, lọng trở thành vật dùng trang trí trong những nơi tôn nghiêm của di tích và các ngôi chùa, đình làng, nhà thờ họ hay trong cưới hỏi ở Cố đô Huế.

Hai chiếc lọng được đặt hai bên bàn thờ trong Lễ dựng cây nêu vào dịp Tết Nguyên đán, trong Đại Nội Huế, để tăng sự tôn nghiêm. Ảnh: Tư liệu - Nguyên Lý-TTXVN

Hai chiếc lọng được đặt hai bên bàn thờ trong Lễ dựng cây nêu vào dịp Tết Nguyên đán, trong Đại Nội Huế, để tăng sự tôn nghiêm. Ảnh: Tư liệu - Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Phần lớn các công đoạn làm lọng ở thành phố Huế, được thực hiện bằng thủ công. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Phần lớn các công đoạn làm lọng ở thành phố Huế, được thực hiện bằng thủ công. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Làm lọng bằng thủ công tại một cơ sở trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Ngọc Tuyên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế là người làm, duy trì nghề làm lọng truyền thống suốt gần 40 năm qua. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Ngọc Tuyên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế là người làm, duy trì nghề làm lọng truyền thống suốt gần 40 năm qua. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Ngọc Tuyên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế là người làm, duy trì nghề làm lọng truyền thống suốt gần 40 năm qua. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Ngọc Tuyên, phường Thuận Hóa, thành phố Huế là người làm, duy trì nghề làm lọng truyền thống suốt gần 40 năm qua. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Người thợ kiểm tra một chiếc lọng đã hoàn thành tại cơ sở sản xuất trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Người thợ kiểm tra một chiếc lọng đã hoàn thành tại cơ sở sản xuất trên đường Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Những chiếc lọng được trang trí trên cầu Nguyễn Hoàng, bắc qua sông Hương, thành phố Huế để tăng sự trang trọng, quý phái. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Những chiếc lọng được trang trí trên cầu Nguyễn Hoàng, bắc qua sông Hương, thành phố Huế để tăng sự trang trọng, quý phái. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/gin-giu-nghe-lam-long-giua-long-co-do-hue-20261016113232045.htm