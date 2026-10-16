'Ảo Quan' thắng lớn tại Hàn Quốc, giải tác phẩm đặc biệt tại liên hoan quốc tế

Tối 14/10/2026, vở nhạc kịch đương đại "Ảo Quan" do Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ thực hiện đã xuất sắc giành giải Tác phẩm Đặc biệt tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Chữa lành Quốc tế Daegu lần thứ 23 (Hàn Quốc). Thành tựu này đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam có đại diện chính thức tham gia tranh tài và biểu diễn tại sân chơi nghệ thuật uy tín này.

Ngay sau suất diễn, Ban tổ chức Liên hoan đã trao giải Tác phẩm Đặc biệt, tôn vinh giá trị nghệ thuật xuất sắc của đại diện Việt Nam. Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao sự sáng tạo trong biên tập kịch bản và sự kết hợp ăn ý giữa nghệ sĩ hai nước. Tác phẩm không chỉ truyền tải trọn vẹn thông điệp sâu sắc về sức khỏe tinh thần mà còn khắc họa thành công hình ảnh một Việt Nam hiện đại, văn minh.

"Ảo Quan" đã chinh phục khán giả Hàn Quốc ở nhiều lứa tuổi nhờ khả năng chạm đến những tầng cảm xúc sâu kín. Một khán giả học sinh đã chia sẻ trải nghiệm xem kịch trực tiếp mang lại cảm xúc chân thật và mạnh mẽ hơn điện ảnh, với bối cảnh nhân vật rất gần gũi với đời sống thực tế. Bên cạnh đó, suất diễn cũng chào đón đông đảo kiều bào Việt Nam từ Daegu và Seoul đến theo dõi. Những người con xa xứ không khỏi xúc động khi được thưởng thức một tác phẩm kịch nói tiếng Việt chất lượng và gặp gỡ trực tiếp các nghệ sĩ quê hương.

Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan, ông Lee Jung-nam bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước nỗ lực lao động nghệ thuật không mệt mỏi của ê-kíp hai quốc gia. Ông nhấn mạnh, chuyến lưu diễn thành công của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ là thành tựu nối dài từ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Sân khấu Busan. Sự kiện này tiếp nối dấu ấn tốt đẹp từ các hoạt động trước đó như đợt lưu diễn vở "Đồng Chí" hay việc NSND Mỹ Uyên tham gia biểu diễn nhạc kịch lịch sử "Tướng Quân Jang Han San" trong năm 2025.

Hôm nay (15/10), ê-kíp "Ảo Quan" đã có mặt tại thành phố Busan để hoàn tất công tác dàn dựng sân khấu, kỹ thuật và bước vào lịch tập luyện khẩn trương. Đoàn sẽ có hai suất diễn phục vụ công giả quốc tế vào lúc 19:30 thứ Sáu (16/10) và 15:00 thứ Bảy (17/10) theo giờ địa phương, nằm trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64.