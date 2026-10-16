Bắc Ninh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 11

Đối tượng được xét tặng gồm cá nhân hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các đơn vị công lập, ngoài công lập; người làm công tác giảng dạy, quản lý có tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp tự do và cá nhân sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Một vở diễn do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Bắc Ninh thể hiện.

Theo quy định, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” được xét tặng cho những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín nghề nghiệp, tài năng nghệ thuật tiêu biểu và nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật. Người được xét tặng phải có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên hoặc từ 15 năm đối với nghệ thuật xiếc, múa; đồng thời, đáp ứng các tiêu chí về danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” cùng giải thưởng và những điều kiện liên quan.

Đối với danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”, cá nhân phải có tài năng nghệ thuật xuất sắc, uy tín nghề nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển của lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên hoặc từ 10 năm đối với nghệ thuật xiếc, múa...

Các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, tạo điều kiện để những cá nhân đủ điều kiện tham gia xét tặng. Việc xét chọn, tôn vinh các nghệ sĩ tiêu biểu nhằm ghi nhận tài năng, quá trình lao động sáng tạo và những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà.