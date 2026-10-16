Pha đá phạt đền kỳ quặc chưa từng có

“Cái gì thế này?”, một CĐV thốt lên trên mạng xã hội sau khi chứng kiến pha sút phạt đền khó tin của Trayvone Reid trong trận Mount Pleasant hòa Club Sando 1-1 ở lượt đi bán kết Caribbean Cup hôm 14/10 (giờ địa phương).

Tình huống diễn ra ở phút 36, khi Mount Pleasant, đại diện Jamaica, đang dẫn đội bóng Trinidad và Tobago 1-0 nhờ bàn thắng của Warner Brown ở phút 11. Đội khách có cơ hội nhân đôi cách biệt sau khi một cầu thủ Club Sando để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tiền vệ Reid nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền, nhưng thay vì lấy đà bình thường, tiền vệ 26 tuổi khiến tất cả ngỡ ngàng bằng màn chạy đà như quay chậm. Anh nhón chân, thực hiện 27 bước nhỏ với tốc độ rề rà, mất tới 17 giây mới tiếp cận được bóng.

Tiền vệ Trayvone Reid mất 17 giây với 27 bước lấy đà trước khi sút hỏng phạt đền trong trận Mount Pleasant hòa Club Sando 1-1 tại Caribbean Cup. Nguồn: MXH.

Tưởng rằng màn lấy đà kỳ quặc ấy sẽ khiến thủ môn đối phương mất tập trung, Reid lại tung ra cú sút nhẹ và gần như thẳng vào giữa khung thành. Thủ môn Teshorne Ragoo chẳng mấy khó khăn để cản phá, biến công sức lấy đà của cầu thủ Jamaica thành trò cười.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận hàng loạt bình luận chế giễu. Một CĐV ngán ngẩm: “Tôi chịu thua”, trong khi người khác hài hước đề nghị sách Guinness xem xét đây có phải pha lấy đà sút phạt đền dài nhất lịch sử hay không.

Đáng nói, Reid không phải cầu thủ thiếu kinh nghiệm khi từng ra mắt tuyển Jamaica vào năm 2022. Tuy nhiên, màn trình diễn khó tin tại Caribbean Cup khiến anh được chú ý vì một trong những pha đá phạt đền vụng về nhất thời gian gần đây, thay vì khả năng ghi bàn.

Pha bỏ lỡ còn khiến Mount Pleasant trả giá. Phút 56, Daniel David ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Club Sando, khiến đại diện Jamaica đánh mất lợi thế.

Kết quả hòa buộc Mount Pleasant phải giải quyết cuộc đua giành vé chung kết ở trận lượt về trên sân nhà ngày 22/10.