Biệt thự 277 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá thành công

Tài sản từng được xác định nhờ người thân đứng tên

Ngày 14.10.2026, đại diện cơ quan Thi hành án dân sự TP. Hà Nội thông tin căn biệt thự tại số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, đã được đấu giá thành công với số tiền hơn 277 tỉ đồng. Một số nguồn tin dẫn thông tin từ cơ quan thi hành án cho biết giá bán đạt hơn 277,8 tỉ đồng.

Căn biệt thự tại số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Đông

Đây là bất động sản liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Theo thông tin được công bố, tại thời điểm kê biên, cơ quan điều tra xác định bà Nhàn nhờ cha ruột đứng tên căn biệt thự.

Hồ sơ được báo chí dẫn lại cho biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ban đầu đứng tên ông Nguyễn Văn Mỹ.

Đến ngày 20.6.2022, tài sản được chuyển nhượng mang tên ông Nguyễn Quốc Việt. Những thông tin này cho thấy việc xác định, xử lý tài sản liên quan đến vụ án không chỉ dừng ở giá trị bất động sản, mà còn gắn với quá trình xác minh quyền sở hữu và các giao dịch có liên quan.

Căn biệt thự nằm trên phố Trần Hưng Đạo, khu vực trung tâm Hà Nội. Trên đất có nhà biệt thự hai tầng cùng công trình khung sắt hai tầng và các hạng mục phụ trợ. Đây là một trong những tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến những sai phạm tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đấu giá tài sản để phục vụ thi hành án

Việc bán đấu giá căn biệt thự là một bước trong quá trình xử lý tài sản liên quan đến vụ án. Về nguyên tắc, tài sản bị kê biên được xử lý theo trình tự pháp luật để thực hiện nghĩa vụ thi hành án; số tiền thu được được phân bổ theo quy định và nghĩa vụ cụ thể trong bản án, quyết định có liên quan.

Vì vậy, giá trúng đấu giá hơn 277 tỉ đồng không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này đương nhiên được chuyển cho một cá nhân hay một cơ quan cụ thể. Việc phân bổ còn phụ thuộc nghĩa vụ phải thi hành, các khoản chi phí hợp lệ và trình tự xử lý theo quy định.

Ngoài căn biệt thự tại phố Trần Hưng Đạo, các thông tin công khai trước đây còn đề cập những tài sản khác liên quan đến bà Nhàn, gồm một biệt thự tại phố Nguyễn Huy Tự, sáu căn hộ tại chung cư Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt và một số tài sản khác.

Tuy nhiên, tình trạng pháp lý và tiến độ xử lý từng tài sản cần được xác minh riêng, không nên mặc định tất cả đã được bán hoặc đã hoàn tất thi hành án.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan đến nhiều vụ án về đấu thầu xảy ra tại các địa phương. Trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, các cơ quan tố tụng đã xử lý những sai phạm liên quan đến hoạt động đấu thầu thiết bị y tế và các cá nhân, tổ chức liên quan. Bà Nhàn hiện bị truy nã và đã bị xét xử vắng mặt trong nhiều vụ án.

Việc xử lý tài sản có giá trị lớn vì thế là một phần đáng chú ý trong quá trình thi hành các bản án liên quan. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ từng vụ án, từng nghĩa vụ và từng tài sản để tránh gộp chung số tiền thu được với tổng thiệt hại hoặc nghĩa vụ phải khắc phục trong tất cả các vụ việc.

Điều cần theo dõi sau phiên đấu giá

Thông tin căn biệt thự được bán thành công mới phản ánh kết quả của một giao dịch xử lý tài sản. Những bước tiếp theo cần được quan tâm là việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính, bàn giao tài sản và xử lý số tiền thu được theo quy định thi hành án.

Đối với các tài sản khác đã bị kê biên trong những vụ án liên quan đến AIC, tiến độ xử lý và số tiền thu hồi thực tế cũng là những thông tin có ý nghĩa, giúp đánh giá rõ hơn quá trình khắc phục hậu quả. Đây là khía cạnh cần tiếp tục theo dõi từ thông báo của cơ quan thi hành án và các cơ quan tố tụng có thẩm quyền.

Việc đấu giá thành công căn biệt thự với giá hơn 277 tỉ đồng là một bước trong quá trình xử lý tài sản liên quan đến vụ án. Vấn đề tiếp theo là việc hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao tài sản và phân bổ số tiền thu được để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tiến độ và kết quả xử lý cần được cập nhật trên cơ sở thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.