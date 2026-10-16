Âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn Kông Chro

Các đoàn tham gia Liên hoan diễu hành qua khu vực trung tâm xã Kông Chro

Tối 15.10, UBND xã Kông Chro tổ chức khai mạc Liên hoan Không gian văn hóa Cồng chiêng và Hội chợ thương mại năm 2026, thu hút đông đảo nghệ nhân, người dân và du khách tham dự.

Liên hoan năm nay có 7 đoàn với gần 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn, làng trên địa bàn xã. Trước giờ khai mạc, các đoàn cồng chiêng nam, nữ và thanh thiếu nhi diễu hành qua những trục đường chính tại khu vực trung tâm xã. Âm vang cồng chiêng hòa cùng nhịp sống địa phương, tạo nên không khí sôi nổi, rộn ràng.

Trong khuôn khổ liên hoan, các nghệ nhân trình diễn nhiều loại hình văn hóa truyền thống như diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc; đồng thời giới thiệu các nghề thủ công truyền thống gồm tạc tượng, đan lát và dệt thổ cẩm.

Qua từng tiết mục, sản phẩm, nét đẹp văn hóa cộng đồng được tái hiện sinh động, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và tâm huyết của những người đang gìn giữ di sản.

Các nghệ nhân thực hiện phần thi đan lát và dệt vải

Phát biểu khai mạc, ông Trần Ngọc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, đây là dịp để các thôn, làng giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu, liên hoan còn góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ các bộ cồng chiêng, duy trì sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trao truyền những giá trị quý báu cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là cơ hội để các thôn, làng tăng cường đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú, lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức cũng biểu dương 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong việc lưu giữ nhiều bộ cồng chiêng, ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng trong gìn giữ di sản văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Uế (làng Pyang Dơng) thực hiện kỹ năng tạc tượng gỗ

Gắn với các hoạt động văn hóa, Hội chợ thương mại năm 2026 tạo không gian giao lưu, kết nối, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại tại địa phương.

Sự kết hợp giữa Liên hoan và Hội chợ không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc.

Liên hoan và Hội chợ diễn ra trong hai ngày 15 và 16.10. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tiết mục trình diễn và sản phẩm xuất sắc ở từng loại hình, qua đó khích lệ nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, phát huy vốn văn hóa truyền thống của địa phương.