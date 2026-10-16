Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Hơn 47 năm khắc khoải đợi chờ

Theo hồ sơ lưu trữ, hai liệt sĩ đều là những người con ưu tú của quê hương Minh Đài, đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ và anh dũng hy sinh trong các trận chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam vào đầu năm 1979.

Nghi thức đón hài cốt liệt sĩ trở về địa phương được diễn ra trang trọng - Ảnh: Phùng Thọ.

Cụ thể, liệt sĩ Hà Văn Đối (sinh năm 1955) nhập ngũ tháng 4/1974, hy sinh vào ngày 15/01/1979. Trước khi được đưa về quê nhà, hài cốt của liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh (thuộc địa phận xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Liệt sĩ Hà Quang Trưng (sinh năm 1959) nhập ngũ tháng 8/1978, hy sinh ngày 12/3/1979 và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ – Tây Ninh (xã Thạch Đức, tỉnh Tây Ninh).

Sau hơn 47 năm an nghỉ tại mảnh đất biên cương phương Nam, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng và sự nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, hài cốt của hai liệt sĩ đã được quy tập và đưa về đất mẹ.

Đây là sự kiện giải tỏa niềm mỏi mong suốt nhiều thập kỷ của gia đình, dòng họ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Trang nghiêm lễ đón nhận và tri ân

Ghi nhận trong trưa ngày 16/10, Lễ đón nhận hài cốt được tổ chức trong không khí vô cùng trang nghiêm và xúc động. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng cùng đông đảo thân nhân gia đình, dòng họ và bà con Nhân dân xã Minh Đài.

Nghi thức đón hài cốt liệt sĩ trở về địa phương được diễn ra trang trọng - Ảnh: Phùng Thọ.

Ngay sau công tác tiếp nhận, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về gia đình để tổ chức lễ viếng. Theo đó, hài cốt liệt sĩ Hà Quang Trưng được đặt tại thôn Tân Lập, và liệt sĩ Hà Văn Đối được đặt tại thôn Vinh Quang.

Thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa, ngay trong chiều ngày 16/10, lãnh đạo xã Minh Đài cùng các đoàn công tác trực tiếp đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia quyến.

Lãnh đạo xã Minh Đài đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia đình thân nhân liệt sĩ - Ảnh: Phùng Thọ.

Trao đổi với phóng viên về công tác chuẩn bị và ý nghĩa của việc đón nhận hài cốt liệt sĩ, ông Hoàng Anh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Minh Đài xúc động chia sẻ: "Việc đón nhận hài cốt hai liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng trở về quê hương là một sự kiện vô cùng thiêng liêng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Đài. Đây không chỉ là nghĩa cử tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh máu xương vì nền hòa bình của Tổ quốc, mà còn là bài học thực tiễn quý giá để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay".

Theo ông Hoàng Anh Nghĩa, để buổi lễ diễn ra trang trọng, trọn vẹn nghĩa tình, ngay khi nhận được kế hoạch, UBND xã đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ và hai thôn Tân Lập, Vinh Quang hỗ trợ tối đa cho các gia đình. Từ công tác hậu cần, an ninh trật tự đến các nghi thức tâm linh đều được địa phương chuẩn bị chu đáo, thể hiện cao nhất trách nhiệm chăm lo cho người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Việc tổ chức chu đáo, trang trọng Lễ đón nhận hài cốt hai Liệt sĩ không chỉ làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của các gia đình thân nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài đối với công tác chăm lo người có công, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.