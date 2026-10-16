Một bức tranh của Van Gogh sắp được đấu giá 180 triệu USD

Bức tranh Châtaigniers en fleurs của Van Gogh tại buổi xem trước ở Sotheby's, Hong Kong. Ảnh: Joyce Zhou/Reuters.

Hàng trăm người đã xếp hàng tại Hong Kong (Trung Quốc) hôm 13/10 để chiêm ngưỡng bức tranh của Vincent van Gogh lần đầu tiên được trưng bày công khai sau hơn 60 năm. Tác phẩm dự kiến được đưa ra đấu giá tại New York (Mỹ) vào ngày 18/11, với mức giá khoảng 180 triệu USD, theo Reuters.

Phiên đấu giá được xem là phép thử đối với sức hút của thị trường nghệ thuật cao cấp, trong bối cảnh các nhà sưu tầm vẫn cạnh tranh để sở hữu các tác phẩm quý hiếm bất chấp những bất ổn kinh tế.

Được sáng tác vào tháng 5/1890, Châtaigniers en fleurs (Những cây hạt dẻ nở hoa) là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Van Gogh trong giai đoạn cuối đời, khi ông sống tại làng Auvers-sur-Oise, Pháp. Họa sĩ người Hà Lan qua đời tại đây khoảng 2 tháng sau đó, ở tuổi 37.

Scott Niichel, đại diện bộ phận nghệ thuật hiện đại và đương đại của Sotheby's tại New York, nhận định bức tranh có thể lập kỷ lục đấu giá mới trong số các tác phẩm của Van Gogh.

“Đây là thời điểm thể hiện sự lạc quan phi thường, nguồn năng lượng dồi dào, sự nhiệt huyết, đam mê và màu sắc trong thế giới nghệ thuật của họa sĩ”, ông nói với Artnet.

Các tác phẩm Van Gogh sáng tác trong những tháng cuối đời tại Auvers-sur-Oise, sau khi rời cơ sở điều trị tâm thần ở Saint-Rémy-de-Provence, hiếm khi được đưa ra thị trường. Vì vậy, phiên đấu giá lần này được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tầm, bảo tàng và nhà đầu tư.

“Tôi chưa từng nghe nói đến bức tranh này nên muốn tận mắt chiêm ngưỡng”, Li Shanshan, một người yêu nghệ thuật 50 tuổi, chia sẻ. Bà đã di chuyển khoảng 2 tiếng rưỡi từ thành phố Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc đến xem tác phẩm.

Khách tham quan ngắm bức tranh Châtaigniers en fleurs của Van Gogh tại Sotheby's Hong Kong ngày 13/10. Ảnh: Joyce Zhou/Reuters.

Bức tranh khắc họa một cây hạt dẻ cổ thụ đang mùa nở hoa, với tán cây phủ đầy hoa chiếm phần lớn khung hình. Tác phẩm sẽ được đưa ra đấu giá cùng một phần trong bộ sưu tập gồm 12 tác phẩm lâu nay chưa được công chúng chiêm ngưỡng, trong đó có tranh của Paul Cézanne và Claude Monet.

Cuối tháng 9, Sotheby's đã giới thiệu 5 tác phẩm thuộc bộ sưu tập này tại London, bao gồm Arlequin (Chú hề) của Cézanne và Le Jardin des Tuileries (Vườn Tuileries) của Monet.

Sau khi Van Gogh qua đời vào tháng 7/1890, bức Châtaigniers en fleurs được thừa kế bởi em trai ông, Theo. Sau đó, tác phẩm lần lượt thuộc sở hữu của Johanna van Gogh-Bonger, vợ góa của Theo, và con trai hai người, Vincent Willem.

Sau đó, bức tranh thuộc sở hữu của Samuel Fischer, nhà xuất bản người Đức sáng lập S. Fischer Verlag. Tác phẩm tiếp tục được George “Buddy” DeSylva sưu tầm. Ông là nhạc sĩ, nhà sản xuất phim người Mỹ và đồng sáng lập hãng thu âm Capitol Records.

Năm 1953, nhà sưu tầm Harriet Harris-Jonas mua lại bức tranh. Bộ sưu tập của bà có giá trị lớn đến mức Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York từng tổ chức các chuyến tham quan dành cho những nhà bảo trợ, tạo điều kiện để họ chiêm ngưỡng các tác phẩm được trưng bày trong căn hộ của bà trên Đại lộ số 5.

Đến năm 1975, gia đình Blaquier mua lại bức tranh từ nhà kinh doanh nghệ thuật Wildenstein.